"Мы вряд ли увидимся, кольцо сужается": сообщение защитника Мариуполя жене

Жена одного из защитников Мариуполя рассказала о последнем сообщении от мужа. Он тогда ей написал, что вряд ли они смогут когда-нибудь встретиться.

Враг ведь подбирается все ближе к позициям защитников "Азовстали". Слова любимого процитировала 12 мая Наталья Зарицкая. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на запись пресс-конференции родных защитников Мариуполя.

Заметьте В аду сын уже побывал, дайте ему возможность вернуться на землю, – родители защитника Мариуполя

Также написал длинное письмо

Муж Натальи защищает нашу свободу в рядах полка "Азов". Он последний раз выходил на связь 7 мая.

Я эти сообщения короткие знаю наизусть. По ночам я их перечитываю... Вчитываюсь в каждое слово. В сообщении было сказано: "Малая, мы вряд ли увидимся. Кольцо вокруг "Азовстали" сужается. Нам конец",

– рассказала Наталья Зарицкая.

Она добавила, что перед этим ей муж отправил длинное письмо на 15 пожелтевших страницах. Он написал его и сфотографировал, но попросил читать, когда связи не будет более 3 месяцев.

Какая сейчас ситуация на "Азовстале"

Украинские защитники продолжают демонстрировать невероятную храбрость и несокрушимость. Несмотря на крайне тяжелую ситуацию и борьбу против превосходящих сил врага, они продолжают уничтожать россиян.

В то же время, их позиции накрывает артиллерия, а в наступление идут российские танки. Кроме этого, на территорию завода производят авианалеты и сбрасывают бомбу за бомбой. В сети появилось видео бомбардировок, шокирующее интенсивностью ударов.

Деблокировать защитников Мариуполя военным путём невозможно. Для этого нужно оружие, которого у наших защитников пока нет.

Поэтому власти делают все, чтобы добиться этого с помощью дипломатии. 12 мая стало известно, что Украина договаривается об эвакуации 38 раненых бойцов.

Президент Турции Реджеп Эрдоган уже 2 раза общался по поводу этой ситуации с Путиным. Он предлагал эвакуировать защитников Мариуполя турецким кораблем. При этом он подчеркнул, что все бойцы останутся в Турции до конца войны. Тем не менее, кремлевский диктатор просто отказал.

Однако Россия два месяца блокировала даже вывоз гражданских из "Азовстали". Поэтому шанс, что это государство пойдет на уступки сейчас – минимальный.

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