Мы не были политиками, – Корниенко о том, почему "слуги" попадают в скандалы

Александр Корниенко убежден, что нардепы от "Слуги народа" часто попадают в скандалы из-за отсутствия политического опыта. Большинство депутатов просто не умеют вести себя под постоянным вниманием СМИ.

Спикер Верховной Рады считает, что причиной некоторых скандалов является внезапная популярность людей, которые до этого времени не были известными.

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Почему со "слугами" случаются скандалы

По словам Корниенко, значительная часть депутатов не являлась известными людьми. У них было несколько сотен или тысяч друзей в Facebook. Политик добавил, что у "слуг" не было навыков, как себя вести.

Если сказать на своем примере и на примере еще многих коллег, которые успели попасть в скандалы, еще когда рейтинги были выше и было доверие больше – мы попали в политику с нуля, мы не были политиками,

– сказал Корниенко.

Громкие скандалы со "слугами"

В январе 2020 года "слуга" Евгений Брагарь предложил пенсионерке продать свою собаку, чтобы заплатить за коммунальные услуги.

В апреле, когда был первый крупный локдаун, ресторан Николая Тищенко "Велюр" продолжил работу.

Впоследствии уже бывший представитель "слуг" Евгений Шевченко демонстративно съездил на встречу к самопровозглашённому президенту Беларуси Александру Лукашенко после кровавых подавлений протестов и агрессивных заявлений в отношении Украины.

В августе 2021 года в Киеве произошло ДТП, которое вызвал нардеп от "Слуги народа" Александр Трухин. В аварии пострадал руководитель комитета УАФ Лучано Лучи. В полиции это дело долгое время не комментировали, а затем его передали в ГБР. Трухин уверяет, что он не виновен и пьяным не был.

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