Мы не можем нести ответственность, – Зеленский о безопасности иностранцев в Москве 9 мая

Украина не может гарантировать другим странам безопасность их представителей во время запланированных поездок в Москву на парад 9 мая. Российская сторона может самостоятельно совершать в отношении гостей любые действия и перекладывать вину за это.

Владимир Зеленский во время общения с журналистами рассказал детали. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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Что заявил Зеленский

По словам Зеленского, позиция Украины относительно иностранцев, планирующих посетить Москву 9 мая, "очень простая". Наше государство не будет давать никаких гарантий безопасности, ведь это – ответственность России.

Мы не знаем, что Россия будет делать в эти даты. Она может делать со своей стороны разные, скажем так, шаги: и поджоги, и подрывы, и так далее. А потом обвинять нас,

– сказал украинский президент.

Со своей стороны, с точки зрения безопасности, Украина не рекомендует посещать страну-агрессора. "Если вы это делаете – не спрашивайте нас. Это ваше личное решение", – добавил Зеленский.