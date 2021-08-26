Мы не остановимся, – Украина продолжит эвакуацию граждан из Кабула на фоне угрозы теракта

Дмитрий Кулеба назвал организацию эвакуации людей из Афганистана самой сложной операцией, с которой когда-либо приходилось сталкиваться. Все потому, что уровень вызовов и динамика в аэропорту захваченного Кабула зашкаливали.

Глава МИД Украины Кулеба признался, что были угрозы нашему самолету. Однако, к счастью, проблемы удалось решить.

Заметьте В аэропорту Кабула 10 тысяч человек ожидают эвакуации: видео с аэропорта

Украина своих не оставит

По словам чиновника, пока ни один украинский самолет, который должен вывозить людей из Афганистана, не находится в плену или под чьим-то контролем.

Мы не остановимся в возвращении граждан до тех пор, пока не убедимся, что вывезли всех, кто хотел этого,

– подчеркнул Кулеба.

Глава МИД отметил, что другие государства обратились к украинской стороне с просьбой эвакуировать их граждан. Однако Кулеба заверил: приоритет всегда будут предоставлять гражданам Украины.

Сейчас в Кабуле эвакуацию ожидают 90 человек: граждане Украины и члены их семей. Среди последних также есть граждане Афганистана. В этом случае будут эвакуировать всю семью.

По состоянию на 26 августа удалось эвакуировать более 250 украинцев и их родных, а также – иностранцев.

По словам политика, сейчас Украина работает над подготовкой еще одного рейса.

"Украина своих никогда не бросает и не бросит. Хотя на месте ситуация в аэропорту Кабула значительно осложнилась. Некоторые страны уже начинают отказываться от эвакуационных рейсов, потому что не могут гарантировать их безопасность", – заявил Кулеба.

Стоимость эвакуации для Украины

Кулеба рассказал, что по состоянию на 26 августа украинской стороне удалось эвакуировать из Кабула людей на борту 2 гражданских и 1 военного самолета.

Военный самолет финансировали из госбюджета. В то же время назвать сумму Кулеба не смог, потому что это не были деньги по финансированию МИД.

За полеты гражданских самолетов Украина ничего не платила. Эту эвакуацию удалось осуществить на уровне политических договоренностей с владельцами самолетов.

В аэропорту Кабула могут совершить теракт

Страны мира предупреждают об опасности теракта в аэропорту Кабула. В частности, посольства США, Австралии и Великобритании призвали своих граждан не прибывать на территорию аэропорта.

Глава МИД Австралии Мариз Пейн сообщила, что угроза теракта – постоянная и высокая.

Террористы "Талибана" при въезде в аэропорт установили пункты пропуска. Попасть в аэропорт могут только граждане стран НАТО, а также афганцы, имеющие визы или приглашения от других стран.

Между тем шанса на эвакуацию в аэропорту ожидают более 10 тысяч человек.