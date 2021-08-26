Мы не остановимся, – Украина продолжит эвакуацию граждан из Кабула на фоне угрозы теракта
Источник:24 канал
Дмитрий Кулеба назвал организацию эвакуации людей из Афганистана самой сложной операцией, с которой когда-либо приходилось сталкиваться. Все потому, что уровень вызовов и динамика в аэропорту захваченного Кабула зашкаливали.
Глава МИД Украины Кулеба признался, что были угрозы нашему самолету. Однако, к счастью, проблемы удалось решить.
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Украина своих не оставит
По словам чиновника, пока ни один украинский самолет, который должен вывозить людей из Афганистана, не находится в плену или под чьим-то контролем.
Мы не остановимся в возвращении граждан до тех пор, пока не убедимся, что вывезли всех, кто хотел этого,
– подчеркнул Кулеба.
Глава МИД отметил, что другие государства обратились к украинской стороне с просьбой эвакуировать их граждан. Однако Кулеба заверил: приоритет всегда будут предоставлять гражданам Украины.
Сейчас в Кабуле эвакуацию ожидают 90 человек: граждане Украины и члены их семей. Среди последних также есть граждане Афганистана. В этом случае будут эвакуировать всю семью.
По состоянию на 26 августа удалось эвакуировать более 250 украинцев и их родных, а также – иностранцев.
По словам политика, сейчас Украина работает над подготовкой еще одного рейса.
"Украина своих никогда не бросает и не бросит. Хотя на месте ситуация в аэропорту Кабула значительно осложнилась. Некоторые страны уже начинают отказываться от эвакуационных рейсов, потому что не могут гарантировать их безопасность", – заявил Кулеба.
Стоимость эвакуации для Украины
- Кулеба рассказал, что по состоянию на 26 августа украинской стороне удалось эвакуировать из Кабула людей на борту 2 гражданских и 1 военного самолета.
- Военный самолет финансировали из госбюджета. В то же время назвать сумму Кулеба не смог, потому что это не были деньги по финансированию МИД.
- За полеты гражданских самолетов Украина ничего не платила. Эту эвакуацию удалось осуществить на уровне политических договоренностей с владельцами самолетов.
В аэропорту Кабула могут совершить теракт
- Страны мира предупреждают об опасности теракта в аэропорту Кабула. В частности, посольства США, Австралии и Великобритании призвали своих граждан не прибывать на территорию аэропорта.
- Глава МИД Австралии Мариз Пейн сообщила, что угроза теракта – постоянная и высокая.
- Террористы "Талибана" при въезде в аэропорт установили пункты пропуска. Попасть в аэропорт могут только граждане стран НАТО, а также афганцы, имеющие визы или приглашения от других стран.
- Между тем шанса на эвакуацию в аэропорту ожидают более 10 тысяч человек.