Мы не понимаем, почему Запад не был готов, – Данилов о хаосе в Кабуле

В столице Афганистана – настоящий хаос. Талибы убивают, а люди пытаются вылететь из региона любой ценой. Запад уверяет, что для них такая ситуация стала неожиданностью. Почему эксперты не предупредили власть – для украинцев непонятно.

Об этом в эфире одного из украинских телеканалов рассказал секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов. Он заверил, что украинские эксперты предупреждали о захвате столицы талибами.

К теме Люди давили друг друга и разрушали самолеты, – украинка рассказала, как бежала из Кабула

Данилов добавил, что украинские власти держат ситуацию на контроле постоянно, имея информацию о состоянии дел в Афганистане.

"У нас благодаря ситуации – в свое время входили в Советский Союз – есть специалисты. Они еще остались, очень профессиональные. Они нас заранее предупреждали, что это произойдет, что эта ситуация очень опасна", – сказал секретарь СНБО.

Мягко говоря, нам не очень понятно, почему цивилизованный мир не был к этому готов. Было "нарисовано", что так будет,

– заверил Данилов.

Германия временно остановила финансовую помощь на развитие Афганистана. Также работают над тем, чтобы вывезти местный персонал из немецких организаций.

Что происходит в Афганистане: смотрите видео 24 канала

Ситуация в Афганистане: кратко