Мы не проговаривали это с президентом, – Тимошенко о ситуации с Разумковым

В Офисе Президента или лично с Владимиром Зеленским никто не обсуждал вероятную отставку председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова. Этот вопрос с президентом могут поднять во время съезда партии "Слуга народа" в Трускавце.

Ситуация с Дмитрием Разумковым может стать одним из вопросов повестки дня на заседании фракции "Слуга народа". Об этом в эксклюзивном комментарии для 24 канала рассказал заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко.

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Инициатором отставки является Арахамия

По мнению Тимошенко, инициатором отставки председателя Верховной Рады является не президент, а председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, потому что именно он просил подписные листы у Разумкова. Кроме того, этот вопрос с Владимиром Зеленским пока не обсуждали.

Мы вообще не проговаривали этот вопрос ни с президентом, ни в Офисе Президента. Возможно. Здесь (в Трускавце – 24 канал) вместе и обсудим все,

– заявил Тимошенко.

Закон об олигархах до сих пор не подписан

Кирилл Тимошенко также добавил, что закон об олигархах еще не дошел на подпись к президенту, потому что его не подписал председатель Верховной Рады. На вопрос, будет ли подписывать этот закон действующий спикер или новый заместитель Андрея Ермака ответил, что это уже решит фракция, ведь назначение нового председателя парламента в их юрисдикции.

Кроме того, если "слуги" начнут обсуждать потенциальных кандидатов на пост спикера парламента, то они могут спросить мнение Владимира Зеленского. И это, по словам Тимошенко, ни для кого не является секретом.

Вероятная отставка Разумкова: главное

30 сентября 2021 года от фракции "Слуга народа" на имя спикера парламента Дмитрия Разумкова поступило обращение о выдаче подписных листов за его отставку.

Вскоре такое же обращение поступило лично от главы фракции Давида Арахамии.

По информации СМИ, вероятным кандидатом на должность председателя Верховной Рады является Руслан Стефанчук.

Дмитрий Разумков не исключает того, что после возможной отставки он может лишиться депутатского мандата.

Президент Владимир Зеленский приедет в Трускавец 2 октября. Зато туда уже прибыл премьер-министр Денис Шмыгаль, который отчитается "слугам" о видении правительством стратегии развития экономики и социальной сферы, заложенной в новую программу деятельности правительства.