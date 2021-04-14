США выразили поддержку территориальной целостности Украины и готовы помогать в противодействии российской агрессии. По словам главы СБУ Ивана Баканова, Украина стремится взаимодействовать с международными партнерами. Киев, подчеркнул Баканов, уже привык к угрозе со стороны Москвы.

Глава СБУ провел встречу с временной поверенной в делах США Кристиной Квин. Она озвучила позицию Вашингтона относительно украинско-российского противостояния.

Актуально Нужно не доверие, а стабильность: США о своем видении отношений с Россией

Штаты готовы прилагать усилия для достижения мира

В частности, речь шла о наращивании военного присутствия России вблизи украинской границы.

Соединенные Штаты подтверждают свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, и желают приложить совместные с Украиной и партнерами усилия, чтобы достичь мира,

– заявила Кристина Квин.

Мы привыкли к постоянной угрозе, – Баканов

В ответ Баканов подчеркнул, что Служба безопасности готова к сотрудничеству с международными коллегами. Именно международное партнерство дает дополнительные возможности для защиты суверенитета нашего государства.

Мы привыкли к постоянной угрозе со стороны РФ, потому что уже не раз видели подобное "бряцание оружием". Такое соседство – это стабильный фактор риска, которого не имеют другие европейские страны. А мы не просто сосуществуем с ним уже 7 лет, а противодействуем ему,

– сказал Баканов.

Также во время встречи обсудили ведение санкций Украиной в отношении ряда физических и юридических лиц. Квин и Баканов подняли и тему реформирования СБУ.

Читайте также "Ради их же блага": Россия посоветовала США держаться подальше от оккупированного Крыма

Важно! Накануне президент США Джо Байден по телефону поговорил с главой Кремля Владимиром Путиным. Байден призвал уменьшить напряженность в отношениях с Киевом.

Что известно о напряженной ситуации возле границы Украины

Российские войска на украинской границе / Инфографика 24 канала