Мы не раз видели бряцание оружием, – Баканов рассказал представителям США о готовности Украины
США выразили поддержку территориальной целостности Украины и готовы помогать в противодействии российской агрессии. По словам главы СБУ Ивана Баканова, Украина стремится взаимодействовать с международными партнерами. Киев, подчеркнул Баканов, уже привык к угрозе со стороны Москвы.
Источник:СБУ
Глава СБУ провел встречу с временной поверенной в делах США Кристиной Квин. Она озвучила позицию Вашингтона относительно украинско-российского противостояния.
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Штаты готовы прилагать усилия для достижения мира
В частности, речь шла о наращивании военного присутствия России вблизи украинской границы.
Соединенные Штаты подтверждают свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, и желают приложить совместные с Украиной и партнерами усилия, чтобы достичь мира,
– заявила Кристина Квин.
Мы привыкли к постоянной угрозе, – Баканов
В ответ Баканов подчеркнул, что Служба безопасности готова к сотрудничеству с международными коллегами. Именно международное партнерство дает дополнительные возможности для защиты суверенитета нашего государства.
Мы привыкли к постоянной угрозе со стороны РФ, потому что уже не раз видели подобное "бряцание оружием". Такое соседство – это стабильный фактор риска, которого не имеют другие европейские страны. А мы не просто сосуществуем с ним уже 7 лет, а противодействуем ему,
– сказал Баканов.
Также во время встречи обсудили ведение санкций Украиной в отношении ряда физических и юридических лиц. Квин и Баканов подняли и тему реформирования СБУ.
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Что известно о напряженной ситуации возле границы Украины
- Ранее главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил, что Россия стягивает свои войска к границам Украины.
- Россияне говорят, что проводят военные учения и проверку боевой готовности. По словам министра обороны России Сергея Шойгу, такова реакция Москвы на угрозы со стороны НАТО
- По предварительным оценкам, у границы Украины собралось около 40 тысяч военных.
- Из-за напряжения Украина инициировала консультации с НАТО. Министр иностранных дел Украины встретился с генсеком Альянса Йенсом Столтенбергом в Брюсселе.
Российские войска на украинской границе / Инфографика 24 канала
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