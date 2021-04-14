Ми не раз бачили брязкання зброєю, – Баканов розповів представниці США про готовність України
США висловили підтримку територіальної цілісності України і готові допомагати у протидії російській агресії. За словами голови СБУ Івана Баканова, Україна прагне взаємодіяти з міжнародними партнерами. Київ, наголосив Баканов, уже звик до загрози з боку Москви.
Джерело:СБУ
Голова СБУ провів зустріч з тимчасовою повіреною у справах США Крістіною Квін. Вона озвучила позицію Вашингтона щодо українсько-російського протистояння.
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Штати готові докладати зусиль задля досягнення миру
Зокрема, мовилось про нарощення військової присутності Росії поблизу українського кордону.
Сполучені Штати підтверджують свою підтримку суверенітету та територіальній цілісності України, і бажають докласти спільних з Україною та партнерами зусиль, аби досягти миру,
– заявила Крістіна Квін.
Ми звикли до постійної загрози, – Баканов
У відповідь Баканов наголосив, що Служба безпеки готова до співпраці з міжнародними колегами. Саме міжнародне партнерство дає додаткові можливості для захисту суверенітету нашої держави.
Ми звикли до постійної загрози з боку РФ, тому що вже не раз бачили подібне "брязкання зброєю". Таке сусідство – це стабільний фактор ризику, якого не мають інші європейські країни. А ми не просто співіснуємо з ним уже 7 років, а протидіємо йому,
– сказав Баканов.
Також під час зустрічі обговорили ведення санкцій Україною до низки фізичних та юридичних осіб. Квін та Баканов підняли і тему реформування СБУ.
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Що відомо про напружену ситуацію біля кордону України
- Раніше головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак заявив, що Росія стягує свої війська до кордонів України.
- Росіяни кажуть, що проводять військові навчання та перевірку бойової готовності. За словами міністра оборони Росії Сергія Шойгу, така реакція Москви на загрози з боку НАТО
- За попередніми оцінками, біля кордону України зібралось близько 40 тисяч військових.
- Через напруження Україна ініціювала консультації з НАТО. Міністр закордонних справ України зустрівся з генсеком Альянсу Єнсом Столтенбергом у Брюсселі.
Російські війська на українському кордоні / Інфографіка 24 каналу
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