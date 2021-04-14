США висловили підтримку територіальної цілісності України і готові допомагати у протидії російській агресії. За словами голови СБУ Івана Баканова, Україна прагне взаємодіяти з міжнародними партнерами. Київ, наголосив Баканов, уже звик до загрози з боку Москви.

Голова СБУ провів зустріч з тимчасовою повіреною у справах США Крістіною Квін. Вона озвучила позицію Вашингтона щодо українсько-російського протистояння.

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Штати готові докладати зусиль задля досягнення миру

Зокрема, мовилось про нарощення військової присутності Росії поблизу українського кордону.

Сполучені Штати підтверджують свою підтримку суверенітету та територіальній цілісності України, і бажають докласти спільних з Україною та партнерами зусиль, аби досягти миру,

– заявила Крістіна Квін.

Ми звикли до постійної загрози, – Баканов

У відповідь Баканов наголосив, що Служба безпеки готова до співпраці з міжнародними колегами. Саме міжнародне партнерство дає додаткові можливості для захисту суверенітету нашої держави.

Ми звикли до постійної загрози з боку РФ, тому що вже не раз бачили подібне "брязкання зброєю". Таке сусідство – це стабільний фактор ризику, якого не мають інші європейські країни. А ми не просто співіснуємо з ним уже 7 років, а протидіємо йому,

– сказав Баканов.

Також під час зустрічі обговорили ведення санкцій Україною до низки фізичних та юридичних осіб. Квін та Баканов підняли і тему реформування СБУ.

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Важливо! Напередодні президент США Джо Байден телефоном поговорив з главою Кремля Володимиром Путіним. Байден закликав зменшити напруженість у відносинах з Києвом.

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Російські війська на українському кордоні / Інфографіка 24 каналу