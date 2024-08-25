Мы не врывались в Россию, мы сорвали им наступательную операцию на севере возле Сум, – Зеленский

Владимир Зеленский объяснил истинную причину начала операции в Курской области. Таким образом Украина сорвала планы врага по наступлению на север возле Сум.

Соответствующее заявление президент озвучил в интервью индийским СМИ сегодня, 25 августа. По его словам Сумы были следующей целью россиян после Харькова.

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Зеленский объяснил причину операции в Курской области

Как отметил украинский президент, Россия подготовила вторжение в Харьковской области и хотела захватить полутора миллионный город Харьков. По его словам, нашим войскам удалось сорвать эту наступательную операцию. Следующим шагом противника стал бы город Сумы.

Следующий шаг был, и они (россияне – 24 Канал) уже все подготовили, на севере нашего государства, как раз со стороны города Сумы, со стороны Курской области. И разница в том, что мы превентивно это сделали, чтобы они не захватили наш город, и мы раньше это смогли сделать,

– заявил Зеленский.

Глава государства добавил, что российский диктатор Владимир Путин должен ощущать эту войну, и "он будет ее чувствовать". К слову, ВСУ получили контроль над складами боеприпасов врага в Курской области, что положительно отразилось на военной операции украинских сил.