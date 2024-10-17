Зеленский отреагировал на "возможное создание ядерного оружия" Украиной

Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с Марком Рютте затронул ряд насущных вопросов. В частности, вспомнил и о ядерном оружии.

По его словам, Украина никогда не говорила о создании ядерного оружия. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на трансляцию Офиса Президента Украины.

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Украина не получила гарантий безопасности

Зеленский объяснил, что имел в виду, когда ранее говорил о Будапештском меморандуме. По его словам, Украина отказалась от ядерного оружия, но не получила взамен обещанных гарантий безопасности.

Поэтому у нас альтернативы нет, кроме НАТО,

– подчеркнул Зеленский.

Он еще раз подчеркнул, что Украина не строит ядерное оружие.

Генсек НАТО коротко ответил на это. Он сказал, что Украина будет в НАТО, а союзники для этого сделают все, чтобы Украина имела все, что нужно.

Зато Владимир Путин часто использует ядерное оружие как средство шантажа. Он постоянно угрожает всему миру ядерным ударом в случае пересечения "красных линий".

Также Владимир Зеленский продолжает представлять План победы украинским партнерам. В частности, 17 октября он показал его в Европейском совете. Интересно, что впервые на сам План победы отреагировал и экс-глава ВСУ и действующий посол Украины в Великобритании Валерий Залужный. Он поддержал идею украинского лидера.

Кроме этого, Зеленский также объяснил, что будет, если партнеры не поддержат План победы. По его словам, Украина продолжит бороться с Россией, однако ей будет гораздо сложнее.

Кроме того, президент Украины считает, что это станет огромной ошибкой. Зеленский добавил, что планом определено, что в Украине будут инвестиции, а ресурсы – будут защищены. Украинский лидер также добавил, что приглашение в НАТО и пакет неядерного сдерживания России могут быть превентивными мерами.

В то же время украинский лидер также сказал, состоится ли второй Саммит мира, если План победы не поддержат союзники. Он пояснил, что Саммит мира готовят в любом случае. Он также отметил, что План победы может существенно усилить позиции Украины, а именно этого и пытается достичь наше государство.