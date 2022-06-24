Мы обеспечены на 100%, – в Литве ответили на угрозы Путина отключить электроэнергию

Россия угрожает Литве из-за запрета транзита товаров в Калининградскую область. В частности Москва обещает прекратить поставки электроэнергии, однако есть очень интересный нюанс.

Об этом 24 каналу сообщил литовский эксперт по вопросам безопасности Марюс Лауринавичюс. Он отметил, что страна-агрессор разбрасывается пустыми угрозами.

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Неактуальные угрозы России

Как отметил Лауринавичюс, Литва стала первой страной в Европейском Союзе и вообще на Западе, которая перестала покупать любые энергоресурсы из России. В то же время в этот список, конечно, входит и электроэнергия.

Мы обеспечены на все 100%. То есть Литва уже не покупает электроэнергию у России, а в Москве угрожают нам ее отключить. О чем они вообще?

– заявил Лауринавичюс.

Как должен реагировать Запад

Кроме того, он предположил, какой должна быть реакция Запада на такие цинические угрозы и шантаж Кремля. По его мнению, лидеры США и европейских стран должны говорить прямо с Москвой.

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"В конкретном случае с Калининградом нужно России заявить – если вы хотите разблокировать Калининград, то разблокируйте Одессу", – отметил эксперт.

Лауриновичюс также подчеркнул, что говорить с Россией на языке уступок – это верный путь к самоуничтожению.

Литовский эксперт по вопросам безопасности ответил на угрозы Путина: смотрите видео



Россия угрожает Литве из-за блокады Калининградской области