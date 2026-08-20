Мы обязательно ответим дальнобойно на последний российский удар, – Зеленский

В ночь на 20 августа Россия нанесла массированную атаку по Украине с использованием беспилотников и баллистических ракет. Владимир Зеленский прокомментировал последствия вражеских обстрелов.

Президент отметил, что Украина ответит. Об этом он заявил во время вечернего обращения.

Что сказал Зеленский?

Глава государства подчеркнул важность передачи Украине ракет для систем Patriot.

Если процент сбитых крылатых ракет в этой атаке составляет около 90%, то с баллистическими ракетами ситуация значительно хуже. Нужны ракеты для Patriot, это то, что могут обеспечить только наши партнеры,

– заявил Зеленский.

Также он пообещал, что Украина обязательно ответит стране-агрессору за атаку. Президент отметил, что Украина продолжит развивать свое дальнобойное оружие.

Мы обязательно ответим на этот российский удар так же, как и на другие российские удары, – ответим вполне справедливо и с большим радиусом действия. Украинские системы дальнего действия будут получать еще больше ресурсов,

– отметил глава государства.

Россия в четверг, 20 августа, нанесла массированный удар по Киеву и области. Страна-агрессор применяла для обстрела мирных городов баллистику и ракеты типа "Калибр".

По состоянию на 18:34 в столице известно о 15 погибших и 39 раненых. В Киевской области россияне 4 раза в сутки атаковали логистическую инфраструктуру.