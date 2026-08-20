Президент зазначив, що Україна відповість. Про це він заявив під час вечірнього звернення.

Що сказав Зеленський?

Глава держави розповів, що Росія під час удару застосовувала безпілотники та ракети. Він наголосив на важливості передачі Україні ракет для систем Patriot.

Якщо відсоток збиття крилатих ракет в цьому ударі – близько 90%, то з балістикою ситуація значно гірша. Потрібні ракети для Patriot, це те, що можуть забезпечити тільки наші партнери,

– заявив Зеленський.

Також він пообіцяв, що країна-агресорка обов'язково отримає відповідь. Президент відзначив, що Київ продовжить розвивати свою далекобійну зброю.

Ми обов’язково відповімо на цей російський удар так само, як і на інші російські удари, – відповімо цілком справедливо й далекобійно. Українська далекобійність буде отримувати ще більше ресурсу,

– зазначив глава держави.

Росія у четвер, 20 серпня, завдала масованого удару по Києву та області. Країна-агресорка застосовувала для обстрілу мирних міст балістику та ракети типу "Калібр".

Станом на 18:34 у столиці відомо про 15 загиблих і 39 поранених. На Київщині росіяни 4 рази за добу атакували логістичну інфраструктуру.