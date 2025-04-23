Мы откажемся от посредничества, если не получим положительного ответа, – Вэнс
- Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что США могут отойти от роли посредников между Украиной и Россией, если не будет положительного ответа на их предложения.
- США могут предложить признание Крыма частью России, заморозку линии фронта, отмену антироссийских санкций и контроль над Запорожской АЭС.
- Переговорщики из США, Украины и Европы встретятся в Лондоне для обсуждения мирного соглашения.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что США отойдут от роли посредников между Украиной и Россией, если не будет положительного ответа от сторон. США, по его словам, дали четкие предложения.
Он не уточнял, отказаться должны обе стороны, или достаточно и одной. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Clash Report.
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США могут отступить от роли посредников в переговорах
Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что США могут отойти от роли посредников в переговорах между Украиной и Россией, если не получат положительный ответ. Вероятно, под этим он имеет в виду мирный план, который США представили Украине и России.
Мы откажемся от посредничества между Россией и Украиной, если не получим положительного ответа. Мы сделали четкое и справедливое предложение и россиянам, и украинцам,
– заявил Вэнс, которого цитирует Clash Report.
Напомним, сегодня, 23 апреля, в Лондоне встретятся переговорщики из США, Украины и Европы. По данным западных медиа, сегодня в Лондоне американцы предложат украинским и европейским переговорщикам официально признать Крым частью России и заморозить линию фронта в рамках мирного соглашения.
Кроме того, Штаты могут пообещать отменить антироссийские санкции, введенные после 2014-го, и взять под свой контроль Запорожскую АЭС, которая будет питать как Украину, так и Россию.