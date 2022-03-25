Мы помогаем Украине, поэтому отправляем противовоздушное оружие, – помощница Госсекретаря США.

В США до сих пор не поддерживают введение бесполетной зоны над Украиной. Однако в Штатах напоминают, что снабжают государство оружием, которое позволит сбивать российские самолеты.

Закрытие неба будет означать, что силы США или других стран НАТО будут сбивать российские самолеты, рассказала 24 каналу помощница Госсекретаря США по Европе и Евразии Карен Донфрид.

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Это неотвратимо приведет к войне США или НАТО с Россией. Вот почему мы не поддерживаем введение бесполетной зоны,

– объясняет Донфрид.

США дают Украине оружие

По словам чиновницы, США глубоко привержены тому, чтобы помочь Украине защитить себя. Поэтому Штаты поставляют оружие, которое позволит сбивать российские самолеты: зенитно-ракетные комплексы, системы противовоздушной обороны и т.д.

"И скажу вам, украинские силы очень активно используют эти системы в войне с Россией!" – подытожила Донфрид.

Смотрите интервью с помощницей Госсекретаря США Карен Донфрид: