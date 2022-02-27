Мы потеряли старую "Мрию", а новую мы построим, – Зеленский
27 февраля 2022 , 18:20Читати новину українською
Владимир Зеленский сообщил, что вчера, к сожалению, мы потеряли "Мрию". Но старую "Мрию". А новую "Мрию" мы построим.
Об этом Президент Владимир Зеленский отметил во время брифинга, сообщает 24 канал.
Подробно Зеленский обратился к украинцам
Вчера, к сожалению, мы потеряли нашу "Мрию", но старую "мрию", а мы построим новую,
– подчеркнул Зеленский.
Смотрите видеообращение Владимира Зеленского
Что известно о потере "Мрии"
- Российские оккупанты уничтожили флагман украинской авиации – легендарный Ан-225 "Мрия". Это произошло на аэродроме "Антонов" в Гостомеле под Киевом, воздушное судно находилось там.
- Его восстановление будет стоить более 3 миллиардов долларов и потребует длительного времени. Украина приложит все усилия, чтобы эти работы оплатило государство-агрессор.