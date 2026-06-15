Обсудили с Трампом предстоящую встречу с Путиным в США, – Зеленский рассказал детали

Украина предлагала провести встречу Владимира Зеленского и диктатора Владимира Путина в любой стране, однако российская сторона не готова к диалогу.

Об этом сообщил президент в обращении к Межправительственной конференции Европейского Союза.

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О чём сообщил президент?

Украинский лидер в своем обращении заявил, что Киев ранее неоднократно предлагал российскому президенту Владимиру Путину провести встречу в любом месте, где можно было бы принять реальные решения для завершения войны.

Однако, по его словам, российская сторона не согласилась на такой формат переговоров. Украина вместе с США и Францией обсуждала возможность организации встречи с Россией в рамках саммита G7 с участием демократических государств.

Но, как отметил Владимир Зеленский, Путин до сих пор не проявил готовности к такому диалогу. Кроме того, президент рассказал, что накануне обсудил с Дональдом Трампом возможность проведения подобной встречи в США.

По мнению украинского президента, такой формат значительно усложнил бы отказ Путина от переговоров. Президент подчеркнул, что если российская сторона откажется от диалога, давление на Москву необходимо усилить.

Посмотрим, что из этого выйдет. Если Россия откажется и от этого шанса, потребуется дополнительное давление,

– сказал он.