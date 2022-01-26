Мы приехали отстаивать украинские интересы, – Ермак к "силам", которые пытались сорвать формат

Андрей Ермак после встречи советников "нормандской четверки" обратился к силам, которые якобы пытались сорвать формат. Он отметил отстаивание украинских интересов.

Глава Офиса Президента вспомнил о людях, разгонявших "очередную измену".

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Вы видите, что мы не даем никакого шанса, потому что мы приехали сюда отстаивать украинские интересы,

– сказал Ермак.

По словам политика, некоторые "силы" продолжают делать все, чтобы сорвать переговоры и сделать невозможным мирный процесс. Однако, добавил Ермак, позиция власти принципиальна и не будет зависеть от мнения этих "сил".

Как прошла встреча советников

Встреча советников лидеров "нормандской четверки" прошла в Париже 26 января. Переговоры продолжались 8 часов.

Украину представлял Ермак, Германию – внешнеполитический советник канцлера Йенс Плетнер, Францию ​​– дипломатический советник президента Эммануэль Бонн, Россию – заместитель главы Кремля Дмитрий Козак.

Ермак назвал встречу "положительным сигналом". Он отметил, что согласовали финальное коммюнике о том, что перемирие должно действовать без каких-либо условий. О соблюдении перемирия говорил и Козак.

Также, по словам Ермака, был проведен аудит минских договоренностей.

Кроме того, договорились провести следующую встречу советников уже через 2 недели в Берлине.

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