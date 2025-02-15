Мы продвигаемся, – Зеленский оценил работу с командой Трампа по прекращению войны

Продолжается сотрудничество Украины и США в вопросе прекращения войны. Президент Зеленский оценил работу с командой Трампа.

Он отметил, что "мы продвигаемся". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Владимира Зеленского журналистам на Мюнхенской конференции по безопасности Мюнхенской конференции по безопасности 15 февраля.

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"Мы начали работать с командой Трампа гораздо больше... Это важно, что мы идем и немного продвигаемся", – сказал президент.