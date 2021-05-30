Мы проиграли первую битву, но не войну, – Климкин о "Северном потоке-2"

Павел Климкин заявил, что Украина пока не смогла убедить американцев, что "Северный поток-2" нужно остановить при любых условиях. В то же время, войну по газу украинская сторона еще не проиграла.
По словам Климкина, на самом деле дипломатия только начинается. Политик убежден, что для Украины это будет самым сложным этапом.
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Честно должны сказать, что первую битву мы проиграли. Это не значит, что мы проиграли войну по газу, но мы проиграли эту битву,
– заявил Климкин.
Детали от Климкина
- Ранее Украина боролась против "Северного потока-2", за санкции, а также "работали с Конгрессом, с Сенатом, со всеми противниками, со всеми, с кем есть".
- Однако, в новой конфигурации Украине придется договариваться об условиях и гарантиях для себя.
- Украине важно не прекратить быть самым надежным транзитером.
"Северный поток-2": главное
- Бывший глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что если "Северный поток-2" таки достроят, Украина может получить компенсацию. Подходящий вариант вроде бы рассматривают в Белом доме.
- Министр энергетики США Дженнифер Гренхолм отметила, что российская формула является самой грязной формой природного газа на Земле. Политик отметила: нельзя допустить реализации проекта "Северный поток-2".
- Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал ситуацию с "Северным потоком-2" словами: "ничто не проиграно, пока игра не завершилась".