Мы проиграли первую битву, но не войну, – Климкин о "Северном потоке-2"

30 мая 2021 , 19:31
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Источник:

"Радио Свобода"

Павел Климкин заявил, что Украина пока не смогла убедить американцев, что "Северный поток-2" нужно остановить при любых условиях. В то же время, войну по газу украинская сторона еще не проиграла.

По словам Климкина, на самом деле дипломатия только начинается. Политик убежден, что для Украины это будет самым сложным этапом.

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Честно должны сказать, что первую битву мы проиграли. Это не значит, что мы проиграли войну по газу, но мы проиграли эту битву,
– заявил Климкин.

Детали от Климкина

  • Ранее Украина боролась против "Северного потока-2", за санкции, а также "работали с Конгрессом, с Сенатом, со всеми противниками, со всеми, с кем есть".
  • Однако, в новой конфигурации Украине придется договариваться об условиях и гарантиях для себя.
  • Украине важно не прекратить быть самым надежным транзитером.

"Северный поток-2": главное

  • Бывший глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что если "Северный поток-2" таки достроят, Украина может получить компенсацию. Подходящий вариант вроде бы рассматривают в Белом доме.
  • Министр энергетики США Дженнифер Гренхолм отметила, что российская формула является самой грязной формой природного газа на Земле. Политик отметила: нельзя допустить реализации проекта "Северный поток-2".
  • Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал ситуацию с "Северным потоком-2" словами: "ничто не проиграно, пока игра не завершилась".
Автор: Мар'яна Бекало