Мы просто перехватим снаряды, – военный эксперт о "Железном куполе" от США

Некоторые представители Конгресса США и в самом деле предлагали передать Украине израильскую систему противовоздушной обороны "Железный купол". Речь идет о включении в оборонный бюджет 2022 года Штатов поправки по передаче 2 батарей для практического тестирования.

Но пока это не стоит расценивать как "победу". Такое мнение в проекте Олега Климчука "Стратегия победы" высказал военный эксперт Олег Жданов.

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Жданов: В Украине есть реальные боевые действия, где можно применить "Железный купол"

Он отметил, что США могут протестировать такие батареи, полученные от Израиля, только на полигонах. ПРи этом в Украине есть реальные боевые действия – вооруженный конфликт низкой интенсивности. Поэтому "Железный купол" можно применить и испытать в боевых условиях.

К тому же наша операция в зоне ООС вполне соответствует назначению этого комплекса – борьбе с:

самолетами;

вертолетами;

ракетами;

артиллерийскими снарядами;

минометными минами для перехвата.

По словам Жданова, радиус действия у "Железного купола" – всего 70 километров. Это максимальная дальность перехвата. Минимальная составляет 4 километра, а высоту он достает до 10 километров. К тому же комплекс может перекрыть полосу шириной 140 километров.

2 батареи – это почти 300 километров. У нас всего линии разграничения на Донбассе – примерно 500 километров. Олег Жданов Военный эксперт

В последнее время Россия дальнобойно применяет артиллерию и поражает цели на глубину 10 – 15 километров от линии разграничения. "Если мы действительно получим этот комплекс и поставим в зоне ООС, то просто перехватим снаряды", – подчеркнул эксперт.

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