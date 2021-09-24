Мы просто перехватим снаряды, – военный эксперт о "Железном куполе" от США
Источник:24 канал
Некоторые представители Конгресса США и в самом деле предлагали передать Украине израильскую систему противовоздушной обороны "Железный купол". Речь идет о включении в оборонный бюджет 2022 года Штатов поправки по передаче 2 батарей для практического тестирования.
Но пока это не стоит расценивать как "победу". Такое мнение в проекте Олега Климчука "Стратегия победы" высказал военный эксперт Олег Жданов.
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Жданов: В Украине есть реальные боевые действия, где можно применить "Железный купол"
Он отметил, что США могут протестировать такие батареи, полученные от Израиля, только на полигонах. ПРи этом в Украине есть реальные боевые действия – вооруженный конфликт низкой интенсивности. Поэтому "Железный купол" можно применить и испытать в боевых условиях.
К тому же наша операция в зоне ООС вполне соответствует назначению этого комплекса – борьбе с:
- самолетами;
- вертолетами;
- ракетами;
- артиллерийскими снарядами;
- минометными минами для перехвата.
По словам Жданова, радиус действия у "Железного купола" – всего 70 километров. Это максимальная дальность перехвата. Минимальная составляет 4 километра, а высоту он достает до 10 километров. К тому же комплекс может перекрыть полосу шириной 140 километров.
2 батареи – это почти 300 километров. У нас всего линии разграничения на Донбассе – примерно 500 километров.
В последнее время Россия дальнобойно применяет артиллерию и поражает цели на глубину 10 – 15 километров от линии разграничения. "Если мы действительно получим этот комплекс и поставим в зоне ООС, то просто перехватим снаряды", – подчеркнул эксперт.
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Украина может получить "Железный купол" от США: что об этом известно
- В американских СМИ 15 сентября появилась информация, что Соединенные Штаты могут передать Украине элементы системы противоракетной обороны "Железный купол". Такую поправку в оборонный бюджет-2022 внес конгрессмен Скотт Франклин.
- Об этом также сообщили в Офисе президента. Впрочем, в Белом доме эту информацию не подтвердили.
- 24 сентября стало известно, что США решили выделить миллиард долларов из военного бюджета на "Железный купол" Израиля. Деньги пойдут на поддержку и укрепление системы.