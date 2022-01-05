Мы сами не понимаем требований протестующих, – жительница Алматы о хаосе в городе

Ситуация в Казахстане кардинально накалилась 5 января. Самый большой город страны – Алматы – пылает в огне. Находиться на центральной площади уже небезопасно.

Людям разрешили не выходить на работу

О ситуации в Алматы журналистам 24 канала рассказала местная жительница Дана. Заметим, что имя собеседницы мы изменили из соображений безопасности.

Важно Отставка правительства и столкновения с военными: все, что известно о масштабных протестах в Казахстане

В некоторых районах города более или менее спокойно, столкновения происходят возле площади Республики. Сейчас население страны поделилось на 2 типа:

те, кто хочет мирного протеста,

провокаторы, которые все разрушают и поджигают.

По словам Даны, общественный транспорт и такси не курсируют. Доехать куда-то без собственного автомобиля – невозможно. Поэтому работников перевели на отдаленную работу, кого-то отпустили домой с обеда, а некоторым вообще сказали не выходить на смену.

Интернет отключили по всему Казахстану. Оставаться в сети можно только через вай-фай и программы, блокирующие информацию о местоположении.

Ситуация в стране обострялась длительное время

Мы не удивлены, что возникли протесты. Ситуация обострялась уже длительное время. Было много решений властей, которые народ агрессивно воспринимал,

– подчеркнула Дана.

Так, сначала чиновники распространили инициативу об использовании пенсионных накоплений для покупки квартир и лечения. Но эту программу резко прикрыли, точнее, значительно увеличили порог суммы, которую можно использовать. Впоследствии были введены изменения в налоговый кодекс. В частности, с 2022 года в Казахстане начнут облагать налогом мобильные переводы. Кроме того, власти повысили пенсионный возраст. Эти факторы привели к возмущению населения. Последней каплей стало повышение цены на газ на западе.

"Западный район – это наиболее свободолюбивый регион Казахстана. Там люди сразу выражают свое мнение", – пояснила Дана.

Она добавила: "Мы сами добываем газ, но цены приравнивают к тем, которые за границей, не считаясь с уровнем доходов в Казахстане. У нас постоянно инфляция и дефляция".

Читайте также Поставили на колени: в Казахстане протестующие захватили грузовик с военными

Агрессию на протестах можно объяснить и большой разницей между бедными и богатыми в Алматы. Часть населения живет очень хорошо, а остальные – за чертой бедности.

На митинг вышли как раз те, кто находится в отчаянии. Кому тяжело выжить сейчас, особенно в условиях пандемии. Люди видят коррупцию, жизнь чиновников – и уровень агрессии растет,

– заметила девушка.

"Мы хотим, чтобы беспорядки закончились"

В некоторых регионах выходит выстроить диалог с протестующими. Однако не в Алматы: "Все люди сейчас идут в сторону площади. 10 – 15 тысяч человек чего-то требуют, но ничего конкретного".

"Вчера мы думали: "О, наконец-то наш народ не молчит". Но то, что происходит сегодня в Алматы, – это полный беспорядок. Мы хотим, чтобы это уже закончилось. Хотим мирного диалога", – объяснила Дана.

Девушка отметила, что теперь людям мало отставки правительства. Они хотят распустить парламент, иметь возможность самим выбирать мэров городов.

Требования протестующих:

уменьшение цен на продукты;

уменьшение пенсионного возраста до 58–60 лет;

отставка парламента;

увеличение заработной платы населения;

освобождение всех протестующих, задержанных на митингах;

отмена утилизационного сбора на автомобили;

отмена платных дорог для казахского транспорта;

увеличение выплат на детей;

встреча с президентом Касым-Жомартом Токаевым для выражения политических требований.

Требований очень много. Мне как гражданке Казахстана они не до конца понятны. Ведь чего-то конкретного нет, нет и лидера. Мы хотим, чтобы это кончилось мирно. Без крови и жертв. Никакая жизнь этого не стоит. Не хотим, чтобы люди между собой воевали,

– подчеркнула Дана.

Жительница Алматы добавила, что больших претензий к политике президента нет. Он ведь уже одобрил пакет мер. Народ воспринимает Токаева с уважением, однако к чиновникам и акимам относится негативно.

Читайте также В Алматы резиденция президента охвачена огнем: слышны выстрелы и взрывы

К поджогам и штурмам призывают псевдооппозиционеры

Сейчас людьми в Казахстане манипулируют находящиеся за рубежом псевдооппозиционеры. Они провоцируют население на штурм акиматов. "Как будто это что-то решит. Мы против этого", – подчеркнула Дана.

Девушка рассказала, что в городе распространяется информация о том, что из Казахстана вылетают частные самолеты в Швейцарию.

"Как такое может не злить? Когда народ здесь просит лучшей жизни, а верхушка просто бежит", – подытожила казашка.

Главное о событиях в Казахстане 5 января

Утро в Алматы началось со столкновений между протестующими и силовиками. Впоследствии активисты начали штурмовать акимат, они прорвались в здание через окна и двери. Митингующие попали и в старую резиденцию президента. Здания охватил огонь.

Пожары царят и на улицах города, горят горящие автомобили силовиков и военных.

В Алматы, Нур-Султане, Мангистауской и Алматинской областях был введен режим чрезвычайного положения. В этих регионах будет действовать комендантский час до 19 января.

Протесты проходят и в Актобе, Атырау и других городах. Там силовики пытаются оттеснить митингующих. На фоне слышны звуки от взрывов светошумовых гранат.

По официальным данным, на протестах пострадали около 200 человек. Однако СМИ пишут о 500 потерпевших.

Смотрите видео о протестах в Казахстане:

Поводом для протестов стало повышение почти в 2 раза цены на сжиженный газ. К слову, цена на него в Казахстане в разы меньше украинской. Вместе с тем, Казахстан добывает большое количество собственного газового конденсата и нефти. Впрочем, протесты не утихли даже несмотря на уступки со стороны властей, отставку правительства и снижение цены на газ. Похоже, что цена на газ стала лишь поводом для протестов, а истинная их причина – прежде всего политическая.