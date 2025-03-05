"Мы сделали шаг назад": советник Трампа подтвердил, что США остановили обмен разведданными с Украиной

5 марта стало известно, что США остановили обмен разведданными с Украиной. Впоследствии это официально подтвердил советник Трампа Майк Волц.

Он назвал этот поступок "шагом назад". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Fox News.

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"Мы сделали шаг назад, приостанавливаем и пересматриваем все аспекты этих отношений", – добавил Волц.

Он также добавил, что вместе с командой ведут "хорошие разговоры о месте для следующего раунда переговоров, по делегациям".

"Думаю, мы увидим движение в очень короткий срок", – сказал он.