Він назвав цей вчинок "кроком назад". Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на "Голос Америки" та Fox News.

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США переглядають "всі аспекти цих відносин"

"Ми зробили крок назад, призупиняємо та переглядаємо всі аспекти цих відносин", – заявив Волц.

Він також додав, що вранці мав розмову із українським колегою. Ймовірно, йшлося про телефонний дзвінок із главою ОП Андрієм Єрмаком.

За словами радника Трампа, він разом із командою веде "хороші розмови щодо місця для наступного раунду переговорів, щодо делегацій".

"Думаю, ми побачимо рух у дуже короткий термін", – сказав він.