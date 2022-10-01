Мы там, но бои еще ведутся, - в ВСУ подтвердили поднятие украинского флага в Лимане

В Лимане уже подняли украинское знамя. Однако в городе до сих пор идут бои с российскими оккупантами.

Об этом в эфире телеканала "Рада" рассказал спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый, сообщает 24 канал. По его словам, россияне не хотели выходить из города. Однако наши героические бойцы вынуждали их отступать.

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Защитники подняли флаг Украины в Лимане

По словам Череватого, видео со стелы на въезде в Лиман, на котором защитники подняли украинский флаг, правдиво.

Мы уже в Лимане, но ведутся бои. Детали будут впоследствии,

– отметил представитель Восточной группировки ВСУ.

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