Мы там, но бои еще ведутся, - в ВСУ подтвердили поднятие украинского флага в Лимане
1 октября 2022 , 16:30Читати новину українською
В Лимане уже подняли украинское знамя. Однако в городе до сих пор идут бои с российскими оккупантами.
Об этом в эфире телеканала "Рада" рассказал спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый, сообщает 24 канал. По его словам, россияне не хотели выходить из города. Однако наши героические бойцы вынуждали их отступать.
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Защитники подняли флаг Украины в Лимане
По словам Череватого, видео со стелы на въезде в Лиман, на котором защитники подняли украинский флаг, правдиво.
Мы уже в Лимане, но ведутся бои. Детали будут впоследствии,
– отметил представитель Восточной группировки ВСУ.
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