Мы теряем 4 недели, – Шабунин сказал, как ОП может спасти судебную реформу

В Украине фактически блокируют судебную реформу. Высший совет правосудия – это единственный орган, у которого есть право увольнять судей.

Чтобы это сделать – нужно 2 недели. Однако для того, чтобы посадить в тюрьму – надо 3 года. Об этом рассказал глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.

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Украина может выиграть время

По его словам, Офису Президента нужно уже сейчас шевелиться, а не потом. Им не нужно ждать, чтобы Конституционный Суд определил судебную реформу неконституционной.

Офис избрал тактику "ждем конца октября, чтобы Совет судей разблокировал реформу". Мы теряем 4 недели,

– отметил Шабунин.

Он считает, что уже сейчас нужно подавать закон, который просто убирает судей из этой реформы. Тогда если Верховный Суд обратится, а КСУ захочет уничтожить реформу, то Украина выигрывает время.

"Мы быстро реализуем реформу и тогда решение КСУ не сможет ее "откатать". Если не успеем, то решение КСУ "убьет" не только эту реформу, но и вообще "убьет" возможность этой реформы", – пояснил председатель ГПК.

Шабунин: ВСП защищает плохих судей

Под стенами Верховного суда 8 октября состоялась акция. На ней представили альтернативный нагрудный знак судей, указывающий на их недоброчестность.

Высший совет правосудия, как заметил Шабунин, вместо выгонять плохих судей, защищает их. Например, как это было с судьей Павлом Вовком.

ВСП не только не уволил, но даже не отстранил его. Никоим образом не наказал, хотя имел все доказательства,

– отметил председатель ГПК.

В то же время судью Антикоррупционного суда, который просто дал разрешение на обыски по делу Вовка, ВСУ наказал. И таких случаев сотни. Важнейшая часть судебной реформы – это очищение этого органа. Если он будет честным, то дальше сам очистит судебную систему. Виталий Шабунин Председатель ГПК

Дело Вовка: основное

Еще в 2019 году опубликовали аудиозаписи, где судьи Окружного административного суда Киева договаривались о конкретных судебных решениях. Фигурантом пленок стал Павел Вовк.

Он вместе с коллегами обсуждал, как намерен контролировать судебную систему Украины и влиять на государственные решения.

Вовку и заместителю председателя суда Евгению Аблову объявили подозрение, а позже его объявили в розыск.

Скандальный судья не появляется в суде, поэтому его оштрафовали.

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