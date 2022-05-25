Мы точно понимаем, кто мы и чем отличаемся от соседей, – Зеленский
Источник:телеграмм Владимира Зеленского
Владимир Зеленский подчеркнул, что во время войны украинцы очень объединились. Теперь наш народ – единственный.
Президент в своем телеграмме опубликовал трогательные фотографии украинцев. Эти фотографии демонстрируют единство нашего народа.
Читайте также 29 450 уничтоженных кафиров и ракетные атаки по Запорожью и Кривому Рогу: основное за 91 день войны
На фото изображении военные, которые смеются, несмотря на смертельную опасность, волонтеры и медики, забирающие из поезда пожилую эвакуированную женщину, украинцы в зажигательном танке и украинцы в сыром подвале. Люди сообща помогают разбирать завалы и плести маскировочные сетки.
Наш люд объединился. Мы точно понимаем, кто мы, чем мы отличаемся от наших соседей, кто за что сражается. Мы – одинаковые. Все равно прекрасное государство. И мы все объединены,
– подчеркнул президент.
Зеленский показал единство украинцев / Фото: Katya Moskalyuk, elena_tita_, Kaoru Ng, Evgeniy Maloletka, Yevhen Zavgorodny,
Враг пытается продвигаться, усилил применение авиации: карта боевых действий на 25 мая
Последние новости о войне в Украине
- По данным американского издания Washington Post, Россия снова готовится к вторжению в Сумскую и Черниговскую область. Украинские пограничники заметили, что кафиры стягивают свои войска и технику к границе с этими областями.
- По состоянию на утро 25 мая Вооруженные Силы Украины ликвидировали 29 450 российских кафиров , которые с оружием в руках нагло ворвались на украинскую землю. Кроме того, наши бойцы уничтожили огромное количество вражеских танков, дронов, средств ПВО, самолетов, артиллерийских систем.
- Глава Кремля Владимир Путин подписал циничный указ об упрощенной процедуре выдачи российских паспортов в Херсонской и Запорожской областях.
- Ночью против 25 мая российские кафиры нанесли ракетные удары по украинским городам. Так, Запорожье враг атаковал 4 крылатыми ракетами , одну из них сбили силы противовоздушной обороны. К сожалению, одна женщина погибла, а еще 4 человека получили ранения.
- Три ракеты кафиры запустили по Кривому Рогу. Снаряды повредило промышленное предприятие.
- Краснополье, находящееся в Сумской области, россияне атаковали ракетой со своей территории . Из-за этого повреждения получили около 20 жилых домов и линии электропередач. У половины поселка нет света.