Мы точно понимаем, кто мы и чем отличаемся от соседей, – Зеленский

Владимир Зеленский подчеркнул, что во время войны украинцы очень объединились. Теперь наш народ – единственный.

Президент в своем телеграмме опубликовал трогательные фотографии украинцев. Эти фотографии демонстрируют единство нашего народа.

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На фото изображении военные, которые смеются, несмотря на смертельную опасность, волонтеры и медики, забирающие из поезда пожилую эвакуированную женщину, украинцы в зажигательном танке и украинцы в сыром подвале. Люди сообща помогают разбирать завалы и плести маскировочные сетки.

Наш люд объединился. Мы точно понимаем, кто мы, чем мы отличаемся от наших соседей, кто за что сражается. Мы – одинаковые. Все равно прекрасное государство. И мы все объединены,

– подчеркнул президент.

Зеленский показал единство украинцев / Фото: Katya Moskalyuk, elena_tita_, Kaoru Ng, Evgeniy Maloletka, Yevhen Zavgorodny,

Враг пытается продвигаться, усилил применение авиации: карта боевых действий на 25 мая

Последние новости о войне в Украине

По данным американского издания Washington Post, Россия снова готовится к вторжению в Сумскую и Черниговскую область. Украинские пограничники заметили, что кафиры стягивают свои войска и технику к границе с этими областями.

По состоянию на утро 25 мая Вооруженные Силы Украины ликвидировали 29 450 российских кафиров , которые с оружием в руках нагло ворвались на украинскую землю. Кроме того, наши бойцы уничтожили огромное количество вражеских танков, дронов, средств ПВО, самолетов, артиллерийских систем.

Глава Кремля Владимир Путин подписал циничный указ об упрощенной процедуре выдачи российских паспортов в Херсонской и Запорожской областях.

Ночью против 25 мая российские кафиры нанесли ракетные удары по украинским городам. Так, Запорожье враг атаковал 4 крылатыми ракетами , одну из них сбили силы противовоздушной обороны. К сожалению, одна женщина погибла, а еще 4 человека получили ранения.

Три ракеты кафиры запустили по Кривому Рогу. Снаряды повредило промышленное предприятие.

Краснополье, находящееся в Сумской области, россияне атаковали ракетой со своей территории . Из-за этого повреждения получили около 20 жилых домов и линии электропередач. У половины поселка нет света.

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