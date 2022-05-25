Мы точно понимаем, кто мы и чем отличаемся от соседей, – Зеленский

25 мая 2022 , 15:20
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телеграмм Владимира Зеленского

Владимир Зеленский подчеркнул, что во время войны украинцы очень объединились. Теперь наш народ – единственный.

Президент в своем телеграмме опубликовал трогательные фотографии украинцев. Эти фотографии демонстрируют единство нашего народа.

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На фото изображении военные, которые смеются, несмотря на смертельную опасность, волонтеры и медики, забирающие из поезда пожилую эвакуированную женщину, украинцы в зажигательном танке и украинцы в сыром подвале. Люди сообща помогают разбирать завалы и плести маскировочные сетки.

Наш люд объединился. Мы точно понимаем, кто мы, чем мы отличаемся от наших соседей, кто за что сражается. Мы – одинаковые. Все равно прекрасное государство. И мы все объединены,
– подчеркнул президент.

Зеленский показал единство украинцев / Фото: Katya Moskalyuk, elena_tita_, Kaoru Ng, Evgeniy Maloletka, Yevhen Zavgorodny,

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Автор: Софія Мінджоса