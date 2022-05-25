Президент у своєму телеграмі опублікував зворушливі фотографії українців. Ці світлини демонструють єдність нашого народу.

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На фото зображенні військові, які сміються попри смертельну небезпеку, волонтери та медики, які забирають з потяга літню евакуйовану жінку, українці в запальному танку та українці у сирому підвалі. Люди спільно допомагають розбирати завали та плести маскувальні сітки.

Наш народ об'єднався. Ми точно розуміємо, хто ми, чим ми відрізняємося від наших сусідів, хто за що бореться. Ми – однакові. Однаково прекрасна держава. І ми всі об'єднані,
– наголосив президент.

Зеленський показав єдність українців / Фото Katya Moskalyuk, elena_tita_, Kaoru Ng, Evgeniy Maloletka, Yevhen Zavgorodny, Finbarr O'Reilly

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