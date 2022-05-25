Президент у своєму телеграмі опублікував зворушливі фотографії українців. Ці світлини демонструють єдність нашого народу.

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На фото зображенні військові, які сміються попри смертельну небезпеку, волонтери та медики, які забирають з потяга літню евакуйовану жінку, українці в запальному танку та українці у сирому підвалі. Люди спільно допомагають розбирати завали та плести маскувальні сітки.

Наш народ об'єднався. Ми точно розуміємо, хто ми, чим ми відрізняємося від наших сусідів, хто за що бореться. Ми – однакові. Однаково прекрасна держава. І ми всі об'єднані,

– наголосив президент.

Зеленський показав єдність українців / Фото Katya Moskalyuk, elena_tita_, Kaoru Ng, Evgeniy Maloletka, Yevhen Zavgorodny, Finbarr O'Reilly

До теми Ворог намагається просуватися, посилив застосування авіації: карта бойових дій на 25 травня

Останні новини про війну в Україні

За даними американського видання Washington Post, Росія знову готується до вторгнення у Сумську та Чернігівську область. Українські прикордонники помітили, що окупанти стягують свої війська та техніку до кордону з цими областями.

Станом на ранок 25 травня Збройні Сили України ліквідували 29 450 російських окупантів, які зі зброєю у руках нахабно вдерлися на українську землю. Крім того, наші бійці знищили величезну кількість ворожих танків, дронів, засобів ППО, літаків, артилерійських систем тощо.

Очільник Кремля Володимир Путін підписав цинічний указ про спрощену процедуру видачі російських паспортів у Херсонській та Запорізькій областях.

Уночі проти 25 травня російські окупанти завдали ракетних ударів по українських містах. Так, Запоріжжя ворог атакував 4 крилатими ракетами, одну з них збили сили Протиповітряної оборони. На жаль, одна жінка загинула, а ще 4 людей зазнали поранень.

Три ракети окупанти запустили по Кривому Розі. Снаряди пошкодив промислове підприємство.

Краснопілля, що у Сумській області, росіяни атакували ракетою зі своєї території. Через це пошкоджень зазнали близько 20 житлових будинків та лінії електропередач. У половини селище немає світла.

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