Мы уникальная армия, еще никто в мире такого не имел, – полковник ВСУ о помощи от партнеров

Украина героически обороняется от пришедших на нашу землю российских захватчиков. Запад и другие союзники помогают и предоставляют необходимое оружие. Наши военные освоили современные образцы вооружения. Эксперты утверждают, что ни одна армия мира не получала столько военной помощи.

Об этом 24 каналу сказал полковник запаса ВСУ, военный эксперт, лётчик-инструктор Роман Свитан. Он отметил, что если исходить из того, что раньше Запад вообще ничего не планировал передавать, кроме партизанского оружия, можно сказать, что у нас большое продвижение в поставках оружия.

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По его словам, еще, наверное, ни одной армии в мире "с нуля" не передавали такое количество оружия по таким направлениям. "Ни старого оружия, ни нового, ни такого количества, как Украине сейчас предоставляют" – сказал эксперт.

Мы в этом смысле уникальная армия и у нас уникальные отношения с партнерами. А если исходить из наших "хотелок", то они не выполнены и на 30%,

– считает Свитан.

По его мнению, то оружие, которое нам нужно, могли бы увеличить втрое – и по количеству, и по номенклатуре, в частности это касается и дальнобойных ракет и авиации.

Военный эксперт убежден, что, как минимум, несколько эскадрилий самолетов мы могли бы легко взять на вооружение. "А также дальнобойные ракеты – мы могли бы легко работать и ATACMS, у нас есть базы и пусковые установки. Но нам пока это оружие не дают", – ответил Свитан.

Он отмечает, что у украинцев есть целый спектр ощущений – от "большого спасибо" до "дайте нам то, что мы просим".

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К слову, глава разведки Кирилл Буданов констатировал, что ВСУ нужно для победы больше оружия от партнеров. Собственно, по его словам понятно, что переживать о прекращении поставок вооружения украинцам не стоит.

"С нашими западными партнерами идет плодотворное сотрудничество, мы много говорим о конкретных номенклатурах и наименованиях вооружения, которое нам нужно. Все это находится в стадии решения", – сказал Буданов.

Кроме того, он подчеркнул, что западному миру следовало бы усилить поставки вооружения, которые помогут ускорить поражение России. Этого больше всего ожидает Украина.

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