Мы уверены, что ключ к решению – в Москве, – МВД Германии о ситуации с мигрантами в Беларуси

Министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер провел пресс-конференцию относительно проблемы мигрантов, которые незаконно попадают в Евросоюз через границу с Беларусью. Он рассказал о действиях власти для решения этого вопроса.

Германия ведет переговоры с авиакомпаниями Ирака, чтобы прекратить перевозку нелегалов в Беларусь. Незаконному пересечению границы способствует белорусский режим, который ведет гибридную войну.

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"Мы убеждены, что ключ, вероятно, в Москве", – подчеркнул Зеехофер о ситуации с нелегальными беженцами.

Критическая ситуация с мигрантами

Несмотря на увеличение количества беженцев, которые попадают в ЕС через Беларусь, закрывать границу и контролировать ситуацию в Польше Германия не планирует. В то же время надеются ввести пограничный контроль для авиарейсов из Греции.

По словам Зеехофера, нужно запретить вторичную миграцию. Речь идет о том, что каждый из легальных беженцев больше не будет иметь права подавать документы на получение убежища в другой стране ЕС.

С января по сентябрь 2021 года в Германию прибыло почти 80 тысяч мигрантов. Львиная доля приходится на граждан Сирии, Афганистана, Ирака и Турции.

По состоянию на сейчас 800 немецких полицейских направили к общей границе с Польшей. Планируют также покончить со злоупотреблениями на границе Польши и Беларуси путем приостановления работы ряда авиакомпаний.

Немецкий чиновник предложил полякам проводить совместные пограничные инспекции на своих границах. Это должно помочь выявить возможных нелегальных мигрантов, а также правонарушителей, в частности контрабандистов.

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