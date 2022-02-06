Сейчас страна-оккупант не будет нападать на наше государство. Об этом в эфире 24 канала сказал единственный украинский журналист, аккредитованный в России, Роман Цимбалюк.

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ВСУ имеют оружие

"Они сейчас не нападут. Почему? Потому что их обложили со всех сторон. Мы вооружены до зубов", – подчеркнул Цимбалюк.

Это ему подтвердили военные с линии фронта. Они отметили, что их там много, они имеют достаточно оружия, а страх у украинских защитников отсутствует.

Цимбалюк: Риски – не больше последних лет

Однако, как отметил журналист, нельзя отвечать на вопрос о том, нападет ли Россия, словом "нет". Стоит говорить: "Вероятнее всего, не нападет". Ведь от России можно ждать что угодно.

Это – российская забава: они воюют с США и НАТО, а стреляют в нас. Поэтому военные риски есть всегда, но они не больше и не меньше, чем были в последние годы. Роман Цимбалюк Украинский журналист

Цимбалюк уверен, что армия Украины сильнее, чем вражеская. "Российские оккупанты будут "рыкать" на нас, вести деятельность дестабилизации, угрозы войны, как обычно", – добавил журналист.

Важно! Вооруженные силы Украины готовы противостоять агрессии Кремля и защищать нашу землю. К тому же международные партнеры поддерживают суверенитет, территориальную целостность Украины и готовы вводить против России новые усиленные санкции.

Полная трансляция Романа Цимбалюка: смотрите видео

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