Зараз країна-окупантка не нападатиме на нашу державу. Про це в ефірі 24 каналу сказав єдиний український журналіст, акредитований в Росії, Роман Цимбалюк.
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ЗСУ мають зброю
"Вони зараз не нападуть. Чому? Бо їх обклали зі всіх сторін. Ми озброєнні до зубів", – наголосив Цимбалюк.
Це йому підтвердили військові з лінії фронту. Вони відзначили, що їх там багато, вони мають достатньо зброї, а страх в українських захисників відсутній.
Цимбалюк: Ризики – не більші за останні роки
Однак, як відзначив журналіст, не можна відповідати на запитання про те, чи Росія нападе, словом "ні". Варто говорити: "Найімовірніше, не нападе". Адже від Росії можна чекати будь-що.
Це – російська забава: вони воюють із США і НАТО, а стріляють в нас. Тому військові ризики є завжди, але вони не більші і не менші, ніж були останні роки.
Цимбалюк впевнений, що армія України є сильнішою, ніж ворожа. "Російські окупанти "рикатимуть" на нас, вестимуть діяльність дестабілізації, загрози війни, як зазвичай", – додав журналіст.
Повна трансляція Романа Цимбалюка: дивіться відео
Озброєння для України від союзників: що відомо
- На тлі ймовірної загрози нападу Росії на Україну наші партнери надсилають військову та фінансову допомогу. Ввечері 5 лютого з Данії прибув літак "Мрія" з боєприпасами.
- Від США наша держава отримала вже кілька великих постачань. Сполучені Штати Америки доставили сотні тонн летальної зброї.
- На початку лютого 2022 року Чехія повідомила, що готова передати Україні понад 4 тисячі артилерійських боєприпасів.
- Уряд Польщі офіційно підтримав надання нашій державі переносні зенітно-ракетні комплекси Piorun. За словами міністра оборона Маріуша Блащака, це – найсучасніше польське обладнання.