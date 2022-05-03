Мы вышли на финишную прямую, – Пионтковский о 9 мая в России

До 9 мая Россия планировала добиться хоть каких-либо успехов в войне против Украины, однако у них это не получится. Ведь, несмотря на все попытки оккупантов, Вооруженные Силы Украины мужественно отстаивают наши территории.

Российский публицист Андрей Пионтковский в эфире 24 канала подчеркнул, что мы вышли на финишную прямую.

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По его словам, Россия называет 9 мая сакральной датой. "Мы уже вышли на финишную прямую (осталась неделя – 24 канала). Мы видим множество странных вещей и заявлений россиян", – добавил он.

Пионтковский отреагировал на предупреждение Минобороны Британии о том, что Путин может объявить всеобщую мобилизацию на День победы.

На мой взгляд, это безумный сценарий. Но им действительно нужно что-то показать до 9 мая… Они также хотят бросить десант из оккупированного Крыма в Молдову или даже Одессу. Какую-нибудь глупость они обязательно сделают,

– подчеркнул эксперт.

Андрей Пионтковский о 9 мая: "Мы вышли на финишную прямую"



Прогнозы относительно заявлений Путина на 9 мая: коротко

Кстати, россияне готовятся к проведению "победного" парада на 9 мая. Но похвастаться они могут только большими потерями, которые понесли в войне против Украины. Владимир Зеленский считает, что техники не хватит даже на парад.

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