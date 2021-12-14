О том, как собирался на фронт еще в 2014-м году, нытиков в подразделении, украинский язык и быт в прифронтовых города – Роман Братанич рассказал в эксклюзивном интервью сайту 24 канала.

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Роман Братанич вырос в маленьком городе Залещики Тернопольской области. С детства проникся словами старших родственников, которые часто говорили, что "москаль – хуже татарина". В этом он убеждается уже второй год, воюя на Востоке.

Роман Братанич вступил в ряды ВСУ в 2020 году / Фото предоставлено сайту 24 канала

О контракте с ВСУ и фронтовой реальности

Роман, расскажите, как и когда вы решили пойти защищать нас от русских на передовой?

В прошлом году окончательно решил уйти, узнав, что в Черновцах базируется 108-й батальон отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс". Собрал все необходимые бумаги для поступления на контрактную службу. И вот, 10 ноября прошлого года, подписал контракт с нашими Вооруженными силами. С тех пор и до сих пор служу все в том же батальоне.

Долго ли колебались перед этим решением?

Мысль о том, чтобы пойти воевать, у меня возникла еще в самом начале войны. Правда, должен признаться, что тогда не решился из-за личных обстоятельств. Прежде всего из-за семьи и работы. К тому времени сложилось так, что остался в гражданской жизни.

Расскажите, какова настоящая фронтовая реальность? Опишите собственные ощущения по прибытии в зону боевых действий.

Перед поездкой в зону конфликта я сам себе поставил задачу хорошо подготовиться к выполнению боевых заданий с точки зрения морально-психологической. Потому что если ты туда едешь не настроенный должным образом, тебе потом очень сложно там находиться. К моменту прибытия по назначению, я и сам далеко не до конца знал, чего именно можно ожидать, к чему конкретно готовиться.

Мне лишь было известно, что там война. Детали увидел уже позже собственными глазами. 27 февраля мы добрались до места нашей дислокации, а на следующий день уже были каждый на своей позиции. Была оттепель, окопы осыпались, повсюду грязь. Словом, картина была ужасной. Нам предстояло по очереди занимать наблюдательные пункты, так называемые "СПшки", а жить в блиндаже.

Каким Вы себе представляли охваченный войной Восток нашей страны? Насколько ваши ожидания совпали с реальностью?

В общем знал, что ситуация, мягко говоря, не самая лучшая. О том, как здесь все происходит, какова оперативная обстановка, не знал решительно ничего. Только когда прибыл на место, смог оценить ситуацию в полной мере.

Война, как тогда, так и сейчас, у нас там окопная. Мы закопаны, и русские тоже. При этом, на некоторых участках приходилось быть на расстоянии максимум одного километра от войск оккупантов. Днем, как правило, было спокойно. В вечернюю пору – бывало, что прилетали мины, активно применялось стрелковое оружие. Постоянно было слышно автоматные очереди .

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Какой он – солдатский быт на фронте? Вам было комфортно там жить?

На фронте мы живем как бы по неписаному расписанию. Четко определены часы боевого дежурства, между этими часами еще нужно было находить возможность кое-как питаться. Когда становилось теплее – мы укрепляли блиндажи, делали их глубже, чтобы было безопаснее там находиться.

Спали на двухъярусных кроватях, как будто в поезде в купе. Всего один блиндаж был рассчитан на шестерых воинов. Была у нас кухня там. Стол, старые шкафы, где мы, как правило, держали некоторые продукты. Поскольку холодильника у нас не было, приходилось продукты, которые быстро портятся, потреблять едва ли не сразу же в первый день, как только получали. Мясо мариновали, разделывали так, чтобы не портилось.

Продукты нам поступали раз в неделю. Еды всегда было вдоволь и, самой разнообразной. Порой, даже с лихвой. Поэтому, иногда бывало, что не успевали за неделю все съесть. У нас было двое "часовых" – две собаки, они нам служили, своего рода, "тревожными колокольчиками". Помогали сохранять бдительность.

По словам Романа Братанича, продуктов всегда было вдоволь / Фото предоставлено сайту 24 канала

О местном населении и самом тяжелом периоде на фронте

Приходилось иметь дело с местными жителями? Как они к вам относились?

Там все преимущественно русскоязычные, по крайней мере из того, что я слышал от сослуживцев. Мне самому несколько раз выпадало бывать в магазинах в Торецке, то там ситуация неоднозначная. Кое-где можно было услышать даже украинский, как ни странно. Однажды зашел в фирменный магазин Amway и был шокирован – все тамошние продавцы общались на украинском. К такой жизнь меня не готовила.

Еще один приятный эпизод произошел в Бахмуте, когда стоял в очереди к банкомату. Возле меня стоял мужчина и тут вдруг как спросит: "Ви крайній?". Я аж онемел на несколько секунд, от удивления. Все, на что удосужился, – это утвердительно кивнуть ему в ответ. Отнюдь не надеялся, что он заговорит на украинском языке, понимаешь? (Смеется) Подавляющее большинство местных к нам относились нейтрально, да и мы их не задевали особо. Однажды встретил очень учтивого таксиста в том же Торецке.

Роман, расскажите о лучшем и худшем своем периоде на фронте. Когда было наиболее спокойно, а когда, наоборот, страшно за себя?

Спокойнее всего мне было летом. Тогда какая-то такая тишина стояла вокруг. А еще было очень тепло. Люблю, когда тепло. Поистине ужасным был один день весной, вскоре после нашего прибытия на позиции. 13 марта к нам на СП прилетела вражеская ПОМка – это мина такая. Тогда был убит один мой побратим. Еще двое – ранены. Ранеными были командир нашего батальона и медик.

В марте Братанич потерял боевого товарища / Фото предоставлено сайту 24 канала

Как ладили между собой в подразделении? Удавалось со всеми хорошо ладить?

Не со всеми. Сначала мне пришлось служить даже с нытиком в одном отряде. Постоянно ныл и канючил, как "бабья девка". Всегда что-то ему было не то. Мы таких называли между собой ярко выраженными тютями. Если хоть один такой есть в подразделении – это уже нешуточная проблема.

Потом меня перебросили на другую позицию. Тогда уже жил с другой группой бойцов батальона, в которой таких психологически неустойчивых лиц и вовсе не было. Да, бесспорно, всегда все гладко просто не могло быть. Порой ворчали друг на друга, но не больше. Ничего уж больно серьезного не случалось. Конфликты, как правило, происходят на почве социального перенасыщения. Вот я пол года видел перед собой одни и те же лица, например. С июня по октябрь – все были одни и те же.

О помощи, гражданской жизни и отношении к войне

Кто больше помогал на войне: государство или волонтеры?

В большей степени государство. Волонтеры очень помогли в самом начале. В том числе и наши, Залещицкие. Степан Навольский и Михаил Гушуватый. Два раза приезжали они к нам на позиции.

Как себя чувствуете, возвращаясь каждый раз после ротации обратно в гражданскую жизнь?

Чувствую себя абсолютно нормально. Для меня нет какой-то ощутимой разницы между жизнью на фронте и в тылу. Единственное – на фронте все гораздо проще: тебе ставят конкретную задачу и ты ее выполняешь. Когда был на Ровненском полигоне, то встречал воинов, которые говорили, что хотят быстрее "на сектор". Там, мол, значительно спокойнее все.

На фронте проще, чем в обычной жизни, отметил Роман Братанич / Фото предоставлено сайту 24 канала

Все ли люди здесь, по вашему мнению, одинаково хорошо понимают, что у нас на Востоке – война?

Я считаю, что далеко не все. Потому что не все хотят отказаться от просмотра теленовостей. В новостях войну очень драматизируют, искусственно нагнетают напряжение, преувеличивают негатив.

Что нужно сделать Банковой для ускорения нашей победы над русскими?

Банковая тут ничего не поделает. Ситуация находится в руках "кремлевского карлика" сейчас. Пока он будет желать войны – до тех пор она будет продолжаться.

Что такое война для вас?

Война – это сплошной ужас. Ужас, который, к тому же стоит много денег.

Война – это ужас, дипломаты должны договариваться, считает Братанич / Фото предоставлено сайту 24 канала

Что значит быть патриотом для вас, как для солдата и гражданина?

Несомненно, это нечто большее, чем просто петь гимн и носить вышиванку. Гораздо больше.

Договариваться с русскими или идти в наступление?

Пусть лучше говорят дипломаты. Тогда у нас есть шанс на то, что пушки когда-нибудь да и умолкнут наконец.

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