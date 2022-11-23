Мы ждем реакции на террор России, – Зеленский на экстренном заседании Совбеза ООН

Владимир Зеленский выступил на экстренном заседании Совбеза ООН. Ранее украинский политик сам предложил созвать заседание.

Все потому, что 23 ноября россияне снова нанесли массовый ракетный удар по энергетической инфраструктуре Украины. Что сказал Зеленский во время выступления на Совбезе – читайте дальше.

Читайте также Где в Украине уже вернули свет: список областей

Зеленский призвал ООН к конкретным шагам

Президент Украины подчеркнул, что Киев ожидает решительной реакции мира на террор, который осуществляет Россия. Все поддерживающие устав ООН должны отреагировать на действия Кремля. Совбез должен защитить украинцев и другие народы, страдающие от российской агрессией.

Зеленский вспомнил последние преступления россиян, в том числе обстрел роддома в Запорожье и гибель младенца.

Среди нас есть представители государства, которое не дает миру ничего, кроме террора, дестабилизации и дезинформации. Какие-либо русские формулы ничего не дают. Пора поддержать украинскую формулу мира. Нельзя оставлять возможности для террора,

– подчеркнул Зеленский.

Поэтому он призвал партнеров предоставить Украине еще больше систем ПВО для защиты неба.

"Я призываю вас одобрить конкретные меры для того, чтобы защитить жизнь людей", – подчеркнул политик.

Представитель России в ООН Василий Небензя демонстративно опоздал на заседание. Во время речи Зеленского он истерически переставлял какие-то папки на столе.

К теме По всей Украине разворачивают "Пункты несокрушимости" со связью и электричеством: карта

Зеленский предложил специальную резолюцию

Президент добавил, что Кремль превратил Совбез в площадку для распространения своей риторики. Поэтому Совбез должен дать оценку действиям россиян в соответствии с главой 7 устава ООН. Украина предлагает одобрить резолюцию об осуждении любых форм энергетического террора. Однако то, что у России до сих пор есть право вето – настоящий нонсенс, по словам Зеленского.

Также Зеленский пригласил экспертов ООН посетить энергетические объекты Украины, которые разрушены из-за российских ракет. Последствия разрушений следует задокументировать, чтобы привлечь Россию к ответственности.

К теме – сколько ракет осталось в России: видео