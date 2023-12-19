Мы знаем, что для этого нужно, – Зеленский прокомментировал открытие аэропорта "Борисполь"

У Зеленского спросили, когда в Украине заработает международный аэропорт "Борисполь". Он отметил, что это будет мощный шаг.

Открытие аэропорта "Борисполь" стало бы мощным экономическим шагом для Украины. Об этом Зеленский заявил во время пресс-конференции 19 декабря, сообщает 24 Канал.

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Когда в Украине начнут летать гражданские самолеты

Зеленский отметил, что открытие "Борисполя" – это серьезная операция. Когда аэропорт откроется, это будет означать победу украинской ПВО.

Открытие "Борисполя" – это победа украинской ПВО. Это будет говорить о том, что Украина побеждает, и это очень серьезно. Это мощный экономический шаг тоже. Скажу откровенно, мы задаем такой вопрос нашим коллегам и знаем, что конкретно нам нужно,

– сказал президент.

19 декабря из "Борисполя" вылетел гражданский самолет

Во вторник, 19 декабря, из "Борисполя" вылетел гражданский самолет Boing 777-300 украинской авиакомпании Skyline Express.

Воздушное судно находилось на стоянке аэропорта с начала полномасштабного вторжения. Несмотря на закрытие неба, оно проходило постоянную техническую поддержку и обслуживание.

Это был технический вылет, рейс был без пассажиров или груза на борту.

В пресс-службе аэропорта сообщили, что в Украине реализуется комплексная концепция архитектуры безопасности, направленная на обеспечение необходимых стандартов авиационной безопасности и безопасности полетов в условиях военного положения.

Этот четвертый по счету успешный перегон воздушного судна с начала полномасштабной войны.