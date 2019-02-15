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      "Мы все равно будем идти своим путем": Медведев заявил, что Россия не боится никаких санкций

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      Медведев заявил, что Россия не боится никаких санкций
      Медведев заявил, что Россия не боится никаких санкций / Фото из открытых источников

      Россия не считает проблемой западные санкции, хотя они могут затруднить развитие экономики. Там подчеркивают, что никакие антироссийские меры не заставят страну "изменить путь".

      Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что у них санкций не боятся, пишет "ТАСС".

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      При этом он отметил, что санкции окажут влияние на экономику, однако не значительное.

      Эти санкции имеют значение для нашей экономики. Но они не помешают ей капитально, мы все равно продолжим идти своим путем,
      – сказал Медведев.

      Российский премьер также отметил, что антироссийские санкции таки "порой затрудняют развитие" и в этом "никакого сомнения нет". Новую волну санкций Запада он назвал "очередной шизоидной историей", связанной с "консолидацией элит" в США.

      "Я имею в виду борьбу с Россией. Ведь сейчас консолидация элит в Америке, особенно демократических элит, происходит на почве борьбы с президентом (США Дональдом – 24 канал) Трампом. А борьба с президентом Трампом ведется с помощью так называемой русской истории", – отметил российский премьер.

      Все это глава российского кабмина объясняет "внутренними проблемами Соединенных Штатов".

      Мы регулярно обсуждаем, каким образом противодействовать такого рода санкциям, но уж точно их не нужно бояться, потому что наша экономика безусловно выдержит любое давление, в том числе и такое,
      – добавил он.

      Отметим, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя этот вопрос, заявил – пока нет надежды на какое-то улучшение отношений Москвы и Вашингтона. Он говорит, что "стоит готовиться к худшему".

      Представители США и Евросоюза близки к тому, чтобы согласовать санкции против России в ответ на захват украинских моряков и кораблей в Керченском проливе. Их могут ввести в течение ближайших 2 месяцев.

      Какие новые санкции США могут ввести против РФ?1. Санкции против российских банков, которые поддерживают усилия РФ относительно подрыва демократических институтов в других странах.

      2. Санкции, направленные на инвестиции в российские проекты по сжиженному природному газу за пределами РФ. Также законопроект предусматривает санкции, связанные с российским суверенным долгом.

      3. Санкции в отношении российского киберсектора. К этой части относятся санкции в отношении российских политических фигур, олигархов и членов их семей, а также других лиц, которые способствуют незаконным и коррупционным действиям.

      4. Санкции, касающиеся российской агрессии в Украине. Так, сенаторы предлагают внести в санкционные списки 24 работников Федеральной службы безопасности России, которые считаются причастными к захвату украинских моряков в Керченском проливе.

      5. К тому же, в ответ на действия РФ в Украине сенаторы предлагают ввести ограничительные меры против кораблестроительного сектора РФ в случае, если Россия будет нарушать свободу судоходства в Керченском проливе.

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      Теги: Украина – Россия Санкции Новости США Новости России Новости политики
      Источник: 24 Канал
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