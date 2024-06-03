"Объемы импорта снизились": будут ли выключать свет 4 июня в Украине
Источник:Укрэнерго
В Украине снова вырастут лимиты потребления электроэнергии. На завтра, 4 июня, в Украине запланированы отключения света, они будут действовать для всех областей.
В энергосистеме дефицит
Об этом сообщили в Укрэнерго. Там также объяснили причины, почему украинцам придется вернуться к графикам отключения света.
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"Завтра, 4 июня, дефицит в энергосистеме прогнозируют в течение всех суток. Его объем будет выше, чем сегодня", – говорится в сообщении.
Отмечают, что причина – рост потребления из-за жары и снижения объемов импорта.Внимание! Лимиты на потребление электроэнергии будут действовать для каждой области с 00:00 до 24:00.
Также в Укрэнерго добавили, что при превышении лимитов облэнерго будут применять для промышленных и бытовых потребителей графики почасовых отключений.
Ситуация со светом в Украине: актуально
- Ситуация в энергосистеме может осложниться. На это влияет сразу несколько причин: выход на ремонт двух блоков атомных электростанций, обстрелы 31 мая и 1 июня, рост потребления электроэнергии из-за потепления и использования кондиционеров.
- В течение 2 июня в ряде регионов Украины происходили аварийные отключения света.