Впервые с лета 2023 года: в Беларусь прибыли российские вертолеты

26 мая 2024, 17:17
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Источник:

"Беларускі Гаюн"

На белорусский аэродром "Барановичи" 25 мая прилетели российские вертолеты. Россия вывела вертолетную группировку из Беларуси в августе 2023 года.

Как пишет мониторинговый белорусский телеграм-канал, пока говорится только о 2 вертолетах. Они прибыли с аэродрома "Сеща" в Брянской области.

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В Беларусь вернулись российские вертолеты

На аэродром "Барановичи" 25 мая прибыли 2 российских вертолета:

  • ударный Ми-24, который используют для поддержки пехоты,
  • многоцелевой Ми-8.

Известно, что российские вертолеты прибыли с авиабазы "Сеща", которая расположена в Брянской области.

Это первые и пока единственные военные вертолеты с момента вывода вертолетной группировки вооруженных сил России из Беларуси в августе 2023 года,
– заявляет мониторинговый телеграм-канал.


Где на карте аэродром "Барановичи" / Инфографика "Беларускі Гаюн"

"Беларускі Гаюн" также добавляет, что сейчас на аэродроме "Барановичи" постоянно находятся:

  • 2 разведывательных самолета Су-24МР,
  • по меньшей мере 4 истребителя Су-30СМ воздушно-космических сил России,
  • один вертолет Ми-24 и один вертолет Ми-8 воздушно-космических сил России.

Кроме того, на аэродроме "Лида" в Беларуси присутствует российский самолет Ил-22ПП.

Еще 2 истребителя прибывали в Беларусь в сопровождении самолета Путина. Впрочем, ночью 25 мая они вернулись в Россию.

К чему может готовиться Беларусь

  • Лукашенко постоянно мерещатся какие-то "враги", поэтому в апреле 2024 года он заявил, что Беларусь должна готовиться к войне. В то же время самопровозглашенный президент уверяет, что якобы не хочет воевать.
  • После этого, в начале мая, вслед за Путиным Лукашенко также начал проверку "ядерных подразделений". В рамках запланированного мероприятия белорусы планируют перебазировать часть сил и средств авиации на запасной аэродром. С последующим перебазированием технического состава в Беларуси планируют отработать подготовку к применению нестратегического ядерного оружия.
  • Мониторинговый канал "Беларускі Гаюн" также сообщал, что в июне – июле 2024 года в Беларуси состоятся учения с военнообязанными ТрО. По предварительной информации, на сборы из запаса планируют призвать резервистов. Кроме того, на базе 7-й отдельной специальной милицейской бригады в Витебске был сформирован отряд специального назначения "Витязь".

Автор: Анжеліка Байбак