Более десятка: на белорусский аэродром слетелись российские истребители
Источник:"Беларускі Гаюн"
На белорусский аэродром Барановичи прилетели истребители России. Так, туда прилетело 11 истребителей МиГ-29 и Су-35 ВКС России.
Об этом сообщает мониторинговый телеграм-канал "Беларускі Гаюн" во вторник, 25 июня.
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В Барановичи прилетели российские истребители
По информации "Беларуски Гаюн" в 18:10 и 18:45 с аэродрома "Кубинка", что в России, на аэродром "Барановичи" прилетели 11 истребителей МиГ-29 и Су-35 ВКС России.
Самолеты входят в состав пилотажных групп ВКС России "Витязи" (Су-35) и "Стрижи" (МиГ-29), и 3 июля будут участвовать в военном параде,
– говорится в сообщении.
В телеграмм канале предоставили актуальное состояние авиационной группировки ВКС России в Беларуси. По их данным, он выглядит так:
- аэродром "Лида" – 1 штурмовик Су-25;
- аэродром "Барановичи" – 15 истребителей (5 МиГ-29, 6 Су-35 и 4 Су-30СМ);
- аэродром "Мачулищи" – 11 вертолетов (5 Ми-28, 5 Ка-52 и 1 Ми-26).