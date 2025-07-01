На аэродроме "Армавир" в России уничтожен самолет СУ-27УБ, – ГУР
- На аэродроме "Армавир" в Краснодарском крае России уничтожен учебно-боевой истребитель Су-27УБ.
- Аэродром и самолеты используются для обучения курсантов.
В ночь на 26 июля оккупанты потеряли очередной самолет. Это произошло на аэродроме в Краснодарском крае.
В ГУР уточнили, что на аэродроме "Армавир" пламя охватило учебно-боевой истребитель вооруженных сил России Су-27УБ, передает 24 Канал.
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Как россияне потеряли истребитель?
Аэродром "Армавир" и самолеты используются преимущественно для обучения курсантов краснодарского авиационного училища.
По информации местных жителей, связь в населенных пунктах вблизи аэродрома отсутствует.
"Сопротивление кремлевскому режиму внутри России – растет", – добавили в украинской разведке.
Как пылал российский истребитель: смотрите видео
Напомним, что 24 июля в Амурской области пропал пассажирский самолет Ан-24 с 43 пассажирами и 6 членами экипажа на борту. Самолет следовал по маршруту Хабаровск – Благовещенск – Тинда и исчез после неудачной попытки приземления, связь с ним потеряна. Обломки самолета обнаружили экстренные службы. Из пассажиров никто не выжил.