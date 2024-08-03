На аэродроме "Морозовск" в России прогремели мощные взрывы: возник масштабный пожар

Ночью 3 августа на военном аэродроме "Морозовск" в Ростовской области России прогремели взрывы. Российский аэродром атаковали дроны.

Мониторинговые каналы информируют, что удар по Морозовску нанесли дроны-камикадзе, пишет 24 Канал. Предварительно, беспилотники ударили именно по аэродрому, после чего возник масштабный пожар.

Смотрите также Два беспилотника влетели в жилой дом в России: в одной из квартир загорелся пожар

Аэродром "Морозовск" оказался под атакой дронов

По словам местных, также было слышно несколько взрывов в Миллерово.

"На севере Ростовской области силами ПВО уничтожено 3 БПЛА. Подразделения продолжают работу по отражению воздушной атаки. Пострадавших нет. Информация о последствиях на земле уточняется", – заявил губернатор региона Василий Голубев.

В сети уже опубликовали кадры взрывов на аэродроме.

Дроны атаковали аэродром "Морозовск": смотрите видео

В сети пишут, что вероятно горит склад боеприпасов или цистерны с топливом.

Российские пропагандисты сообщили, что в Каменском и Морозовском районах Ростовской области из-за массированной атаки дронов были повреждены складские объекты.