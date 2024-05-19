Новые спутниковые снимки опубликовал OSINT-аналитик MT Anderson в сети Х. На фотографиях от 15 мая видно, что в аэропорт переместили более 25 самолетов, передает 24 Канал.

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Оккупанты могут готовиться к новым ракетным ударам

На спутниковых снимках от 15 мая 2024 года зафиксированы десятки вражеских самолетов. Как пишет аналитик MT Anderson, на аэродроме "Оленья" в Мурманской области находилось:

12 стратегических бомбардировщиков Ту-95,

13 бортов Ту-22М3,

2 военно-транспортных самолета Ан-12,

1 стратегический бомбардировщик Ту-160.



Аэродром "Оленья" 15 мая 2024 года / Фото MT Anderson



На аэродроме "Оленья" оккупанты собрали более 25 самолетов / Фото MT Anderson

Аналитик отмечает, что оккупанты могут готовиться к новым ракетным обстрелам. В то же время журналисты Defense Express отмечают, что по состоянию на 15 мая на аэродроме "Оленья" россияне собрали фактически треть от общего количества боеспособных бомбардировщиков этого типа.

Сам факт размещения трети от боеспособного флота Ту-95МС и Ту-22М3 на столь отдаленном аэродроме, может свидетельствовать не только о самом факте подготовки России к новым ударам по критической инфраструктуре Украины. Но и также – на стремление россиян вывести свои наиболее ценные самолеты из-под потенциального удара дальнобойных дронов-камикадзе в распоряжении Сил обороны Украины,

– добавили журналисты.

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