Нові супутникові знімки опублікував OSINT-аналітик MT Anderson у мережі Х. На світлинах від 15 травня видно, що на летовище перемістили понад 25 літаків, передає 24 Канал.

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Окупанти можуть готуватися до нових ракетних ударів

На супутникових знімках від 15 травня 2024 травня зафіксовано десятки ворожих літаків. Як пише аналітик MT Anderson, на аеродромі "Оленья" в Мурманській області перебувало:

12 стратегічних бомбардувальників Ту-95,

13 бортів Ту-22М3,

2 військово-транспортних літаки Ан-12,

1 стратегічний бомбардувальник Ту-160.



Аеродром "Оленья" 15 травня 2024 року / Фото MT Anderson



На аеродромі "Оленья" окупанти зібрали понад 25 літаків / Фото MT Anderson

Аналітик зауважує, що окупанти можуть готуватися до нових ракетних обстрілів. Водночас журналісти Defense Express наголошують, що станом на 15 травня на аеродромі "Оленья" росіяни зібрали фактично третину від загальної кількості боєздатних бомбардувальників цього типу.

Сам факт розміщення третини від боєздатного флоту Ту-95МС і Ту-22М3 на настільки віддаленому аеродромі, може свідчити не тільки про сам факт підготовки Росії до нових ударів по критичній інфраструктурі України. Але й також – на прагнення росіян вивести свої найбільш цінні літаки з-під потенційного удару далекобійних дронів-камікадзе в розпорядженні Сил оборони України,

– додали журналісти.

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