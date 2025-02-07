На Аляске исчез самолет с пассажирами

Рейс авиакомпании Bering Air, на борту которого находились 10 человек, исчез с радаров вблизи города Ном на Аляске. Сейчас продолжается масштабная поисково-спасательная операция.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на "BNO News". Операция осложнена плохими погодными условиями.

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Рейс Bering Air исчез с радаров

Исчезновение рейса 445, выполнявшего перелет из Уналаклита в Нома, зафиксировали 7 февраля около 15:16 по местному времени. Последний раз самолет Grand Caravan заметили над районом Нортон-Саунд в Беринговом море. По данным военных штата Аляска, на борту находились 9 пассажиров и 1 пилот.

Спасатели немедленно начали операцию, привлекая наземные группы из Нома и Белой горы. Впрочем, неблагоприятные погодные условия значительно усложняют воздушный поиск.

К операции привлекли военных

Береговая охрана США готовится отправить самолет C-130 для обследования района, а ВВС США приобщают воздушную поддержку с базы ВВС Эльмендорф. В пожарной службе Нома призвали местных жителей не организовывать самостоятельные поисковые группы из-за опасных условий.

Причина исчезновения самолета пока неизвестна. Предварительно сообщалось о плохой погоде в регионе.