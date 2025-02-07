Про це розповідає 24 Канал з посиланням на "BNO News". Операція ускладнена поганими погодними умовами.
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Рейс Bering Air зник з радарів
Зникнення рейсу 445, що виконував переліт із Уналакліту до Нома, зафіксували 7 лютого близько 15:16 за місцевим часом. Останній раз літак Grand Caravan помітили над районом Нортон-Саунд у Беринговому морі. За даними військових штату Аляска, на борту перебували 9 пасажирів і 1 пілот.
Рятувальники негайно розпочали операцію, залучивши наземні групи з Нома та Білої гори. Втім, несприятливі погодні умови значно ускладнюють повітряний пошук.
До операції залучили військових
Берегова охорона США готується відправити літак C-130 для обстеження району, а ВПС США долучають повітряну підтримку з бази ВПС Ельмендорф. У пожежній службі Нома закликали місцевих жителів не організовувати самостійні пошукові групи через небезпечні умови.
Причина зникнення літака поки що невідома. Попередньо повідомлялося про погану погоду в регіоні.