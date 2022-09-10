На Аллее смелости появились две новые таблички: каких друзей Украины отметили

В тяжелое время полномасштабного российского вторжения Украине без устали помогают западные страны. Таких партнеров отметили 9 сентября на Аллее смелости в Киеве.

Да, на Аллее смелости открыли две новые именные таблички. Во время их открытия Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина всегда будет благодарна тем государствам и народам, которые поддержали нас в самые тяжелые времена войны.

Первая табличка Зеленский и Дуда открыли Аллею смелости: на ней уже есть имя польского президента

Кому посвятили награды

Открытие состоялось в присутствии президента Владимира Зеленского, президента Латвии Эгилса Левитса и премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого.

Именно здесь, на Аллее смелости, появляются имена лидеров государств, народы которых с нами с начала и до конца, до победного конца,

– сказал Президент Украины.

Награды были посвящены:

Президенту Латвии Эгилсу Левитсу

Премьер-министру Польши Матеушу Моравецкому;

бывшему вице-премьер-министру Польши Ярославу Качинскому;

Премьер-министру Чехии Петру Фиалу;

бывшему главе правительства Словении Янезу Янши.

Ранее На Аллее смелости в Киеве написали имя Бориса Джонсона, он получил орден Свободы

Президент Зеленский открыл новые именные таблички на Аллее смелости: видео

Что сделали эти партнеры для Украины

По словам Владимира Зеленского, Президент Латвии Эгилс Левитс резко осудил действия россиян с первых дней полномасштабного российского вторжения. Действия оккупантов он назвал геноцидом украинского народа и подчеркивал, что Украина должна получить необходимую помощь для победы над агрессором.

Кроме того, он поддержал инициативу по лишению гражданства жителей Латвии, которые одобряют полномасштабное вторжение россии в Украину.

Во время этой встречи Эгилс Левитсвручил Владимиру Зеленскому высшую военную награду Латвии – орден Виестура. Решение о награждении Президента Украины было принято за героическую защиту своей страны, земли, а также за защиту безопасности Европы.

В первые дни, когда в Украину перед лицом ужасного нападения россии мало кто верил, чиновники Польши, Словении и Чехии прибыли в Киев.

Это был один из самых сложных моментов войны. Когда веры в свою безопасность среди лидеров многих стран еще не было, у нас появилась очень смелая команда,

– подчеркнул Владимир Зеленский.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий был вместе с Украиной с первых дней полномасштабной войны и не раз осуждал российскую агрессию. Он отмечал, что свободный мир должен и дальше помогать Украине путем снабжения оружием и шагами в гуманитарной сфере, а также поддерживал защиту вынужденных переселенцев из нашей страны и санкционную политику в отношении россии.

Ярослав Качиньский резко осудил войну в Украине и выступил за предоставление нашему государству всей необходимой помощи.

Премьер-министр Чехии Петр Фиала и его правительство стали на жесткую позицию по отношению к стране-агрессору. Сегодня он защищает жесткие антироссийские санкции и поддерживает вступление Украины в ЕС.

Премьер-министр Словении Янез Янша с самого начала полномасштабной российской агрессии высказал жесткую позицию по поддержке нашего государства. Словения постоянно оказывает военную, финансовую и гуманитарную помощь Украине.

Также интересно – МИГ-29 от Словакии для украинских военных: смотрите видео