Взорвал мост вместе с собой: на Аскольдовой могиле установили памятную доску Виталию Скакуну

Матрос Виталий Скакун совершил чрезвычайный подвиг и стал одним из первых, кто погиб, защищая украинскую землю, в первые часы полномасштабной войны. Чтобы почтить Героя, в Киеве установили памятную доску.

Через год после начала полномасштабного вторжения на Аскольдовой могиле в Киеве установили и освятили памятную доску Герою Украины матросу Виталию Скакуну.

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Что известно о поступке Виталия

В Генштабе рассказывают, что он ценой собственной жизни 24 февраля взорвал мост, чем значительно замедлил продвижение врага и позволил собратьям организовать оборону.

Мать Героя, Арина Качмарик, присутствовавшая на мероприятии, рассказывает, что не знала о героическом поступке сына.

25-го утром мне приснился сон, что мой Виталик в белой футболке, в таком сиянии и радостно что-то рассказывает, а я его ссорю "Сыну где ты есть, я тебя уже два дня ищу". А потом с утра пошла на работу. Звонит дочь и говорит, что нашего Виталика нет – погиб. Мы его увидели по телевидению,

– рассказывает мать Героя.

В мероприятии приняли участие также и собратья Виталия и военные капелланы. Отец Ростислав Высочан сказал, что когда-то сказки о героях казались какими-то далекими и ложными.

"Но на самом деле мы видим героев перед собой. И Виталий один из них", – заявил капеллан.

В Киеве установили памятную доску Виталию Скакуну / Фото Генштаб ВСУ

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