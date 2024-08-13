Бегущие из Белгородской области россияне хотят выплат: власти говорят, что "не предусмотрено"

Россияне, которых власти эвакуировали из Белгородской области жалуются, дадут ли им выплаты. Однако российские власти уверяют, что для них 100 долларов "не предусмотрено".

Так, россиянка спросила оперштаб Белгорода, получат ли выплаты жители Краснояружского района Белгородской области. Ей ответили, что единовременной выплаты пока нет.

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Стоит заметить, что соответствующий скриншот распространяют в российских телеграмм-каналах.

Что говорят россиянам о выплатах на Белгородщине

Россиянка спросила о том, будут ли выплаты жителям Краснояружского района. Ведь, мол, двое взрослых и двое детей живут в Чернянке Белгородской области.

Всем жителям Краснояружского района, что выехали, мы предлагаем размещение в пункте временного размещения на территории региона с бесплатным проживанием, горячим питанием и, если нужно, медицинской помощью... Относительно единовременной выплаты, то такой помощи сейчас не предусмотрено,

– заявили в оперштабе Белгорода.

Там также сказали, что якобы ситуация "напряженная". Также власти Белгородщины говорят, что готовы "помогать" жителям, которые выехали.



Россияне с Белгородщины жалуются из-за выплат / скриншот

По состоянию на 13 августа, из Краснояружского района Белгородской области выехали ориентировочно 1 тысяча жителей. Район закрыли на въезд.

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Стоит заметить, что губернатор Белгородщины Гладков говорил на днях, что они на встрече с россиянами "разобрали вопрос предоставления единовременной выплаты, выделения средств за полную потерю имущества, а также порядок частичного возмещения платы за аренду домов или квартир". Однако приспешник Путина не сказал, дадут ли россиянам на Белгородщине по 100 долларов.



Жители Белгородщины не получат выплат