"Умная бомба" выпала у россиян на село на Белгородщине

У россиян время от времени "внештатно выходят" бомбы прямо на их территорию. На этот раз это произошло над Белгородской областью.

Российский самолет выпустил "умную бомбу" на Белгородскую область. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Бомба, похожа на ФАБ-250

23 января УМПБ-250 нашли недалеко от села Большие Кульбаки. Пострадавших и повреждений предварительно нет.

Российские медиа писали, что эта "бомба, а точнее сказать, управляемый снаряд", оснащен тэнами и турбореактивной силовой установкой. При этом боевая часть как у стандартной авиабомбы ФАБ-250. В отличие от бомб с модулями УМПК, установленными дополнительно.

Там также отметили, что УМПБ создавался, как "умный" и "барражирующий". Электронные элементы расположены под носовым обтекателем, что позволяет применять снаряд-бомбу на большие расстояния.

Известно минимум о 165 случаях падения российских бомб на их территорию в течение 2024 года.

Ранее российский самолет сбросил 250-килограммовую авиабомбу на школу в Белгородской области, которая пробила крышу и застряла в классе на третьем этаже, но обошлось без жертв.